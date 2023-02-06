الدعم الدولي يتوالى على تركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر الذي أودى بحياة ألف شخص على الأقل

كوارث طبيعية

انهيار مبنى في مدينة ديار بكر التركية إثر الزلزال القوي الذي ضرب المنطقة. 6 فبراير/شباط 2023

تقدم عدد كبير من دول العالم صباح الاثنين بتعازيه وعروض تقديم المساعدات على أنقرة ودمشق بعد الزلزال القوي الذي ضرب جنوب شرق تركيا وامتدت اهتزازاته إلى الشمال السوري وأودى بحياة أكثر من ألف شخص وفقا لإحصائيات أولية. وعرض الاتحاد الأوروبي ممثلا بدول ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا تقديم يد العون وإرسال فرق الإغاثة. كما عبرت إسرائيل وروسيا عن استعدادهما تقديم مساعدات فورية للمنكوبين.

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توجه صباح الاثنين وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بنداء عاجل لدول العالم لتقديم المساعدات الضرورية لبلاده من أجل إغاثة المنكوبين جراء الزلزال القوي الذي ضرب مناطق واسعة في جنوب شرق تركيا وشمال سوريا الاثنين.

وقال صويلو لقناة "خبر ترك"، إن "جميع فرقنا في حالة تأهب. لقد أصدرنا إنذارا من المستوى الرابع. هذا نداء" من أجل تقديم مساعدة دولية.

ودعا محافظ غازي عنتاب السكان إلى التجمع في الخارج رغم البرد فيما دعا رئيس "ديانت"، هيئة الشؤون الدينية، الأتراك المحتاجين إلى المساعدة للجوء إلى المساجد.

إسرائيل

قالت إسرائيل الاثنين إنها مستعدة لمساعدة تركيا بعد زلزال بقوة 7,8 درجة هز الجزء الأوسط من البلاد وكذلك شمال غرب سوريا وشعر به أيضا السكان في أجزاء من إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن قوات الأمن الإسرائيلية مستعدة لتقديم أي مساعدة مطلوبة فيما قال وزير الخارجية إيلي كوهين إنه يجري الإعداد لبرنامج مساعدات سريع.

الاتحاد الأوروبي

أرسل الاتحاد الأوروبي فرق إنقاذ إلى تركيا على ما أعلن المفوض الأوروبي المكلف إدارة الأزمات يانيش لينارسيتش.

وكتب المسؤول الأوروبي في تغريدة "إثر الزلزال الذي وقع في تركيا فعلّنا آلية الدفاع المدني في الاتحاد الأوروبي (..) وتوجهت فرق من هولندا ورومانيا".

وأوضح ناطق باسم المفوضية الأوروبية أن هذه المساعدة تأتي بناء على طلب من تركيا. وعرضت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا مساعدة السكان في المناطق المنكوبة فضلا عن بلجيكا وبولندا وإسبانيا وفنلندا.

ألمانيا

وغرد المستشار الألماني أولاف شولتس كاتبا "نتابع الأنباء عن الزلزال في المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا وسط حالة من الصدمة.. سترسل ألمانيا المساعدة بالتأكيد".

فرنسا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين إن فرنسا "مستعدة لتوفير مساعدة عاجلة للسكان" في تركيا وسوريا بعد الزلزال العنيف الذي أودى بالمئات في البلدين. وكتب ماكرون في تغريدة "تردنا صور فظيعة من تركيا وسوريا بعد زلزال بقوة غير مسبوقة. نتعاطف مع العائلات التي خسرت أفرادا".

روسيا

وعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقديم مساعدة لسوريا وتركيا بعد الزلزال المدمر. وتحتفظ روسيا، وهي حليف وثيق للرئيس السوري بشار الأسد، بوجود عسكري قوي في سوريا. كما يرتبط بوتين بعلاقة قوية بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي سعى بلده للتوسط في الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وذكر بوتين في رسالته إلى أردوغان الاثنين "تقبلوا خالص عزائنا في الضحايا والدمار واسع النطاق الناتج عن زلزال قوي في بلدكم". وأضاف "نحن مستعدون لتوفير المساعدة الضرورية في هذا الشأن". وفي رسالة مماثلة، أبلغ بوتين نظيره السوري أن روسيا تشاطر "من فقدوا أحبائهم الحزن والألم"، مضيفا أن موسكو مستعدة لتقديم المساعدة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن منشآتها العسكرية في سوريا لم تتضرر بسبب الزلزال.

الصين

قالت وكالة تابعة لمجلس الدولة الصيني معنية بتقديم المساعدات الخارجية اليوم الاثنين إن بكين مستعدة لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى تركيا وسوريا اللتين ضربهما الزلزال.

وقال متحدث باسم الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي إن الصين تعبر عن تعازيها وقلقها بشأن الخسائر في الأرواح والممتلكات، وهي على اتصال بكل من تركيا وسوريا.

منطقة شديدة النشاط الزلزالي

وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطا زلزاليا هو من بين الأعلى في العالم. ففي أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ضرب زلزال بقوة 6,1 درجات شمال غرب تركيا موقعا حوالى خمسين جريحا ومتسبّبا بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.

وفي كانون الثاني/يناير 2020، ضرب زلزال بقوة 6,7 درجات منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا. وفي تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين.

فرانس24/ أ ف ب/رويترز

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