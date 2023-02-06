بالصور: تضرر مواقع أثرية عدة في سوريا أبرزها قلعة حلب جراء الزلزال المدمر

كوارث طبيعية

تضررت عدة مواقع أثرية في سوريا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر الاثنين أبرزها قلعة حلب، التي تعد نموذجا للعمارة العسكرية الإسلامية في القرون الوسطى، حسب ما أعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف. وتضررت أيضا "بعض المباني داخل قلعة المرقب" الأثرية في مدينة بانياس بمحافظة طرطوس، فيما سقط جرف صخري في محيط قلعة قدموس في المحافظة نفسها. وخلف الزلزال أكثر من ألف قتيل في حصيلة ثقيلة مرشحة للارتفاع.

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طالت الأضرار التي خلفها الزلزال العنيف الذي ضرب شمال سوريا الاثنين، مواقع أثرية عدة أبرزها قلعة حلب وقلعة المرقب" في مدينة بانياس، على ما أعلنت المديرية السورية للآثار والمتاحف.

فقد أفادت المديرية في بيان سقوط "أجزاء من الطاحونة العثمانية داخل قلعة حلب (شمال البلاد) وحدوث تشقق وتصدع وسقوط لأجزاء من الأسوار الدفاعية الشمالية الشرقية". وسقطت كذلك "أجزاء كبيرة من قبة منارة الجامع الأيوبي" الواقع داخل القلعة، التي تضررت مداخلها وسقطت أجزاء من حجارتها "ومنها مدخل البرج الدفاعي المملوكي".

آثار متضررة في حلب وطرطوس بسوريا. 6 فبراير/شباط 2023. © عن حساب مديرية الآثار السورية في موقع فيس بوك

ونشرت المديرية عبر حسابها الرسمي على فيس بوك صورا تظهر تضرر قبة منارة الجامع الأيوبي والأضرار التي لحقت بواجهة التكية العثمانية، وأضرارا طفيفة ومتوسطة بمناطق متفرقة داخل قلعة حلب. كما حدثت انهيارات وتصدعات في مبان سكنية عدة متاخمة للأسوار التاريخية، في المدينة القديمة.

تشتهر حلب بقلعتها التي تعد نموذجا للعمارة العسكرية الإسلامية في القرون الوسطى، كما بأسواقها القديمة التي تعد من أقدم الأسواق في العالم.

تضرر قلعة حلب الأثرية جراء الزلزال بسوريا وجنوب تركيا المديرية العامة للآثار والمتاحف: تقارير أولية تفيد بأضرار طالت بعض المواقع الأثرية في حلب وحماة وطرطوس https://t.co/ezMxwOVdr3 pic.twitter.com/GQBGiR1VwA — M (@esistdas) February 6, 2023 تضرر قلعة حلب الأثرية جراء الزلزال بسوريا وجنوب تركيا

وكشف المسح الأولي الذي أجرته فرق الآثار في "قلعة المرقب" الأثرية في مدينة بانياس (محافظة طرطوس، غرب سوريا) عن تضرر "بعض المباني داخلها" وسقوط أجزاء من حجارة الجدران وكتلة من برج دائري. كذلك، سقطت واجهات تاريخية في مدينة حماة. وسقط جرف صخري في محيط قلعة قدموس في محافظة طرطوس، وانهارت مبان سكنية في حرم القلعة.

وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات قرب غازي عنتاب في جنوب شرق تركيا عند الساعة 04:17 بالتوقيت المحلي (01:17 ت غ) على عمق حوالى 17,9 كيلومترا، وفق المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي.

فرانس24/ أ ف ب

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