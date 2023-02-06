من هايتي إلى إندونيسيا... أبرز الزلازل المميتة في العقدين المنصرمين

كوارث طبيعية

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صورة للدمار الذي خلفه زلزال يناير/كانون الثاني 2010 بعاصمة هايتي، بورت أو برنس.

هايتي، إندونيسيا، الصين، إيران... بعد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا مخلفا أكثر من 2300 قتيل في حصيلة مرشحة للارتفاع، رصدنا بعض الزلازل التي ضربت عدة بلدان ومناطق حول العالم في العقدين الماضيين. ويأتي في الطليعة الزلزال الذي دمر عاصمة هايتي، بورت أو برنس، في عام 2010 مسفرا عن سقوط 316 ألف قتيل.

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شهدت مختلف مناطق العالم في العقدين الماضيين زلازل مدمرة خلف بعضها مئات آلاف القتلى. بعد الكارثة التي ضربت جنوب تركيا وشمال غرب سوريا الإثنين، رصدنا بعض الزلازل المدمرة والتي يتقدمها زلزال 2010 بهايتي.

فيما يلي قائمة ببعض أشد الزلازل في العشرين سنة المنصرمة:

- 13 يناير/كانون الثاني 2010 - هايتي - ضرب زلزال بقوة سبع درجات بورت أو برنس عاصمة هايتي وتسبب بمقتل قرابة 316 ألف شخص. وقدرت الأمم المتحدة أن 80 ألف مبنى دُمرت في العاصمة والمناطق المحيطة بها.

- 26 ديسمبر/كانون الأول 2004 - آسيا - أحدث زلزال بقوة 9.15 درجة قبالة جزيرة سومطرة أمواج مد عاتية (تسونامي) امتدت إلى إندونيسيا وتايلاند والهند وسريلانكا ودول كثيرة أخرى في المنطقة، مما تسبب في تدمير القرى والجزر السياحية وسقط قرابة 230 ألف قتيل أو مفقود.

- 12 مايو/أيار 2008 - الصين - ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة منطقة سيتشوان وتسبب بمقتل نحو 87600 شخص.

- الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2005 - باكستان - ضرب زلزال بقوة 7.6 درجة شمال شرق إسلام آباد وخلف ما لا يقل عن 73 ألف قتيل. وضرب الزلزال أيضا الشطر الهندي من إقليم كشمير متسببا في مقتل 1244 شخصا.

- 26 ديسمبر/كانون الأول 2003 - إيران - ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة جنوب شرق منطقة كرمان وسوى مدينة بم بالأرض مسفرا عن مقتل 31 ألف شخص.

- 11 مارس/آذار 2011 - اليابان - ضرب زلزال بقوة تسع درجات صاحبته أمواج مد عاتية (تسونامي) شمال شرق اليابان، مما تسبب في مقتل قرابة 15690 شخصا وإصابة 5700 آخرين. وأسفر الزلزال أيضا عن أكبر كارثة نووية عالمية منذ كارثة تشرنوبيل عام 1986.

- 25 أبريل/نيسان 2015 - نيبال - ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة نيبال الفقيرة وتسبب بمقتل تسعة آلاف شخص وشل حياة ما يزيد على ثمانية ملايين نسمة.

- 28 سبتمبر/أيلول 2018 - إندونيسيا - ضرب زلزال بقوة 7.5 درجة جزيرة سولاويسي، مما أسفر عن حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) بارتفاع 1.5 متر ومقتل ما يزيد على 4300 شخص.

- 14 أغسطس/آب 2021 - هايتي - ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة جنوب هايتي متسببا في مقتل ما يزيد على 2200 شخص وتدمير 13 ألف منزل.

- 24 سبتمبر/أيلول 2013 - باكستان - ضرب زلزالان، قوتهما 7.7 درجة و6.8 درجة، إقليم بلوخستان بجنوب غرب باكستان، وأسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 825 شخصا.

- 16 أبريل/نيسان 2016 - الإكوادور - ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة الإكوادور متسببا في مقتل 650 شخصا على ساحل المحيط الهادي بالبلاد.

- الثالث من أغسطس آب 2014 - الصين - ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة جنوب غرب الصين، مما تسبب في مقتل ما لا يقل عن 600 شخص في إحدى المناطق النائية بإقليم يوننان.

- 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011 - تركيا - ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة جنوب شرق تركيا ونجم عنه مقتل ما يزيد على 600 شخص.

- 27 فبراير/شباط 2010 - تشيلي - ضرب زلزال بقوة 8.8 درجة أعقبته أمواج مد عاتية (تسونامي) في تشيلي، مما نجم عنه مقتل ما يزيد على 500 شخص وتحطيم مئات آلاف المنازل وتدمير الطرق السريعة والجسور.

- 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 - إيران - ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة منطقة كرمانشاه شرق البلاد مسفرا عن مقتل ما يزيد على 400 شخص. ولقي ما لا يقل عن ستة أشخاص مصرعهم في العراق المجاور.

- 26 أكتوبر/تشرين الأول 2015 - أفغانستان - ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة شمال شرق أفغانستان، مما نتج عنه مقتل قرابة 400 قتيل في البلاد بالإضافة إلى شمال باكستان.

- 19 سبتمبر/أيلول 2017 - المكسيك - ضرب زلزال بقوة 7.1 درجة وسط المكسيك، مما تسبب في مقتل ما لا يقل عن 369 شخصا ودمار في العاصمة أكثر من أي زلزال منذ وقوع زلزال في عام 1985 تسبب في مقتل الآلاف.

- 24 أغسطس/آب 2016 - إيطاليا - ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة منطقة محلية جبلية في شرق روما بوسط إيطاليا، ونجم عنه مقتل 300 شخص.

- 11 أغسطس/آب 2012 - إيران - ضرب زلزالان شديدان، قوة أولهما 6.4 درجة وثانيهما 6.3 درجة، وتسببا في مقتل ما لا يقل عن 300 شخص بالقرب من مدينة تبريز في شمال غرب البلاد.

- 22 فبراير/شباط 2011 - نيوزيلندا - ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة مدينة كرايستشيرش وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 180 شخصا.

فرانس24/ رويترز

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