مباشر: حصيلة الزلزال المدمر في تركيا وسوريا تقترب من 5000 قتيل ووعود بإرسال مساعدات عاجلة

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تقترب حصيلة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا من 5000 قتيلا وذلك بعد أن أفادت إدارة الطوارئ والكوارث التركية بأن عدد القتلى في تركيا بلغ 3381 على الأقل. في حين ذكرت وزارة الصحة وفرق إغاثة سورية أن عدد القتلى بلغ 1444 شخصا على الأقل. وتتواصل المحاولات للعثور على ناجين بين أنقاض المباني، فيما يخشى أن تتجاوز حصيلة القتلى 20 ألفا. وتعهدت الصين بدفع 6 مليون دولار لتركيا في شكل مساعدات طارئة بعد الزلزال في حين أبلغت واشنطن أنقرة باستعدادها لتقديم مزيد من الدعم بعد هذه الكارثة.

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يواصل عمال الإنقاذ في تركيا وسوريا بأيديهم العارية ووسط برد قارس الثلاثاء عمليات البحث عن ناجين بين أنقاض آلاف المباني التي انهارت جراء سلسلة زلازل عنيفة هزت البلدين .

ارتفاع مستمر لأعداد القتلى في تركيا وسوريا

قال مسؤول بإدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) الثلاثاء إن عدد القتلى في البلاد جراء الزلزال العنيف الذي وقع أمس الاثنين ارتفع إلى 3381.

وأضاف المسؤول أورهان تتار في إفادة صحفية أن 20426 شخصا أصيبوا ودُمر 5775 مبنى جراء الزلزال، الذي أعقبه 285 تابعا.

وكانت فرق الإغاثة التركية قد أحصت انهيار أكثر من 5,600 مبنى في العديد من المدن، بينها مبان من طبقات عدة تضم عائلات كبيرة كان أفرادها نياما عندما ضرب الزلزال الأول.

وهناك مخاوف من أن يستمر عدد القتلى في الارتفاع بهذه الوتيرة، خاصة وأن تقديرات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن قرابة 20 ألف شخص لقوا مصرعهم.

سوريا: 1444 قتيل على الأقل بحسب مصادر طبية

أما في أنحاء سوريا، فقد قُتل 1444 شخصًا على الأقل، بحسب وزارة الصحة وفرق إغاثة.

05:14 خالد أبو المجد © فرانس24

وأعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد القتلى إلى 711 في حصيلة غير نهائية في مناطق سيطرة الحكومة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس. كما أفادت منظمة الخوذ البيضاء العاملة في مناطق الشمال الخارجة عن سيطرة دمشق بمقتل 733 شخصًا.

منقذون من المعارضة السورية: الوقت ينفذ لانقاذ العائلات المحاصرة تحت الأنقاض

قال مدير منظمة الدفاع المدني التابعة للمعارضة السورية الثلاثاء إن الوقت ينفد لإنقاذ مئات العائلات التي لا تزال محاصرة تحت أنقاض المباني المدمرة بعد الزلزال العنيف الذي وقع أمس.

وأضاف رائد الصالح أن هناك حاجة عاجلة لمساعدات من المنظمات الدولية من أجل جهود الإنقاذ التي تبذلها منظمة الدفاع المدني المعروفة باسم الخوذ البيضاء في شمال غرب سوريا الذي يسيطر عليه مقاتلو المعارضة، حيث قتل وجرح المئات.

الصين تقدم دفعة مساعدات بقيمة 6 مليون دولار

قال تلفزيون الصيني المركزي الثلاثاء إن بكين ستقدم دفعة أولى قدرها 40 مليون يوان (5.9 مليون دولار) مساعدات طارئة لجهود الإغاثة في تركيا بعد الزلزال الكبير الذي ضرب البلاد هذا الأسبوع.

وأضاف أن الصليب الأحمر الصيني سيقدم مساعدة طارئة قيمتها 200 ألف دولار لكل من تركيا وسوريا.

الولايات المتحدة تؤكد استعدادها لتقديم المزيد من الدعم لتركيا

قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ نظيره التركي مولود جاويش أوغلو الإثنين بأن عليه أن "يرفع سماعة الهاتف ويخبرنا" بما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة لتقديم المساعدة بعد الزلزال القوي الذي ضرب البلاد.

وأضاف برايس أن بلينكن طلب من كبار موظفيه تحديد التمويل الذي قد يكون متاحا لمساعدة تركيا والمنظمات غير الحكومية العاملة على الأرض في سوريا.

إسرائيل والسلطة الفلسطينية سترسلان مساعدات طبية وإغاثية

أعلنت إسرائيل والسلطة الفلسطينية أنهما سترسلان مساعدات طبية وإغاثية إلى تركيا في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضربها الإثنين وأودى بحياة الآلاف.

وقال نتانياهو في بيان: "بناء على طلب الحكومة التركية أصدرت تعليماتي لجميع السلطات بالاستعداد الفوري لتقديم المساعدات الطبية وأدوات البحث والإنقاذ".

كما أمر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بإرسال فرق من الدفاع المدني وطواقم طبية "للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ لضحايا الزلزال المدمر"، وفق بيان صادر عن مكتبه.

فرانس24

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