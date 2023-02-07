الأمم المتحدة: ألغام ومخلفات حربية أصابت 289 يمنيا في الحديدة خلال عام 2022

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عنصر من القوات الموالية للحكومة اليمنية المدعومة من السعودية يبحث عن عبوات ناسفة في منزل بقرية حيس بمحافظة الحديدة غربي اليمن. في 23 أيار/ مايو 2022.

أصيب 289 مدنيا يمنيا في الحديدة خلال العام الماضي بسبب الألغام ومخلفات الحرب وفق ما أعلنته الأمم المتحدة الإثنين، مرجحة أن العدد الذي من بينه 112 طفلا و15 امرأة قابل للزيادة باستمرار. وتؤكد تقارير عدة أن اليمن شهد أكبر عملية زرع ألغام أرضية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

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قالت الأمم المتحدة الإثنين إن 289 مدنيا أصيبوا بانفجار ألغام‬⁩ وذخائر من مخلفات الحرب في محافظة الحديدة غرب اليمن، خلال العام الماضي.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في بيان ارتفاع عدد الضحايا بسبب انفجار الألغام الأرضية والمتفجرات التي خلفتها الحرب في المحافظة بنسبة 160% خلال 2022 عن عام 2021، حين أُصيب 111.

وذكر البيان أن هناك 112 طفلا و15 امرأة من بين المصابين جراء الحوادث المذكورة.

وتشير تقارير منظمات دولية ومحلية إلى أن اليمن شهد أكبر عملية زرع ألغام أرضية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

ويتناثر في العديد من المدن اليمنية الآلاف من الألغام التي زرعتها أطراف الحرب المستمرة منذ مطلع عام 2015، في مناطق تشهد معارك بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات اليمنية التابعة للحكومة.

وكانت تقارير حقوقية ودولية سابقة أشارت إلى أن عدد ضحايا الألغام في اليمن تجاوز 10 آلاف مدني أغلبهم من النساء والأطفال، كما زُرع أكثر من مليوني لغم أرضي في أنحاء البلاد خلال الحرب الدامية.

فرانس24/رويترز

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