ريبورتاج: الجيش الفرنسي يشارك في جهود الإنقاذ وعمليات البحث عن ناجين بعد زلزال تركيا

01:35 ضابط صف ممرضة ضمن فريق الإنقاذ التابع للجيش الفرنسي بمدينة عثمانية Osmaniye في تركيا. © فرانس24.

قامت تركيا بتفعيل تنبيه من المستوى الرابع عقب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبها وشمال سوريا الإثنين، ما يعني طلب المساعدة من خلال آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي. وفي هذا الإطار، استجابت فرنسا عبر إرسال فرق للإنقاذ تابعة للجيش إلى تركيا. وفي مدينة عثمانية، أمضى 74 منهم الليل وشاركوا في جهود الإغاثة. وإلى جانب الإنقاذ وإزالة الأنقاض، وفرت باريس للأتراك المساعدة الطبية وفرق الكلاب وطياري المسيّرات. تقرير: حسين أسد، لودوفيك دي فوكو، وشونا بهاتاشاريا.