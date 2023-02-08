زلزال تركيا وسوريا: حصيلة القتلى تقترب من 8 آلاف وعمليات الإنقاذ تتحدى ظروف البرد القارس

زلزال تركيا وسوريا

ارتفعت الثلاثاء حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا إلى أكثر من 7800 شخص، فيما شرد عدد لا يحصى في ظل البرد القارس الذي يعيق عمليات الإنقاذ. وتسابق فرق المساعدة والإنقاذ في البلدين الزمن لإخراج العالقين تحت الأنقاض وسط سوء الأحوال الجوية. ومع اتضاح حجم الكارثة عبر مسؤول في الأمم المتحدة عن مخاوف من مقتل آلاف الأطفال جراء الزلزال.

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قفز عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا إلى أكثر من 7800 شخص الثلاثاء، في الوقت الذي يسابق فيه رجال الإنقاذ الزمن في ظروف الشتاء القاسية لانتشال الناجين من تحت أنقاض المباني المنهارة.

ومع اتضاح هول الكارثة على نحو أكبر، فإن عدد القتلى سيرتفع كثيرا على الأرجح. وقال مسؤول في الأمم المتحدة إن هناك مخاوف من مقتل آلاف الأطفال.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن حالة الطوارئ في 10 أقاليم، الثلاثاء. لكن السكان في العديد من المدن التركية المتضررة عبروا عن غضبهم ويأسهم مما قالوا إنه استجابة بطيئة وغير كافية من السلطات لأعنف زلزال يضرب تركيا منذ عام 1999.

وقال مراد عليناك، الذي انهار منزله في ملاطية وفقد أقارب له: "لا يوجد حتى شخص واحد هنا. نحن تحت الجليد، بلا منزل.. بدون أي شيء".

وأضاف: "ماذا أفعل، أين يمكنني أن أذهب؟".

للمزيد: حصيلة القتلى تتجاوز 7800 وفرق الإغاثة تسابق الزمن لإنقاذ الناجين

وتسبب الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجة الإثنين، وتلاه بعد ساعات آخر بالقوة ذاتها تقريبا، بتدمير آلاف المباني بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمجمعات السكنية وإصابة عشرات الآلاف، وتشريد عدد لا يحصى من الأشخاص في تركيا وشمال سوريا.

ووجد رجال الإنقاذ صعوبة في الوصول إلى مناطق تعد من بين الأكثر تضررا، إذ أعاقهم الطقس الشتوي القارس، وسوء حالة الطرق، ونقص الموارد والمعدات الثقيلة. وتعيش بعض المناطق بلا وقود وكهرباء.

ومع عدم وصول مساعدات فورية تذكر، راح السكان يبحثون باستماتة وسط الأنقاض عن ناجين حتى دون أدوات البحث اللازمة في بعض الأحيان.

وأعرب مسؤولو منظمات إغاثية عن قلقهم الشديد إزاء الوضع في سوريا التي تعاني بالفعل أزمة إنسانية بسبب الحرب المستمرة منذ قرابة 12 عاما.

إعلان الطوارئ في تركيا

وأعلن أردوغان الأقاليم الـ10 المتضررة منطقة كوارث، وفرض حالة الطوارئ في المنطقة لمدة 3 أشهر. وسيسمح هذا الأمر للرئيس والحكومة بتجاوز البرلمان لتطبيق قوانين جديدة، وللحد من الحريات والحقوق أو تعليقها.

وقال أردوغان إن الحكومة تعتزم فتح فنادق في مدينة أنطاليا السياحية الواقعة إلى الغرب للمتضررين من الزلزالين مؤقتا. وستُجرى الانتخابات العامة في تركيا في غضون 3 أشهر.

وقال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، إن عدد القتلى في تركيا ارتفع إلى 5894، وأنه وأصيب أكثر من 34 ألف شخص.

أما في سوريا، بلغ عدد القتلى 1932 على الأقل، وفقا للحكومة السورية وخدمة إنقاذ في الشمال الغربي الذي تسيطر عليه المعارضة.

إنقاذ العالقين تحت الأنقاض

تقول السلطات التركية إن نحو 13.5 مليون شخص تضرروا في منطقة مساحتها نحو 450 كيلومترا من أضنة في الغرب إلى ديار بكر في الشرق وفي 300 كيلومتر من ملاطية في الشمال إلى إقليم خطاي في الجنوب.

وأعلنت السلطات السورية عن وقوع قتلى على بعد نحو 250 كيلومترا من مركز الزلزال.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "إنه سباق مع الزمن الآن. كل دقيقة، كل ساعة تمر، تتلاشى فرص العثور على ناجين".

وواصل عمال الإنقاذ العمل خلال الليل وحتى الصباح بحثا عن ناجين، فيما انتظر الناس بجوار أكوام الأنقاض في لهفة أملا في العثور على أصدقائهم وأقاربهم أحياء.

وفي أنطاكيا، عاصمة إقليم خطاي المتاخم لسوريا، كانت فرق الإنقاذ قليلة على الأرض، ليعمد السكان إلى البحث وسط الأنقاض بأنفسهم. وطالب الناس بالخوذ والمطارق والقضبان الحديدية والحبال.

"مشهد مرعب"

وقال جيمس إلدر المتحدث باسم صندوق الأمم المتحدة للطفولة، إن اللاجئين السوريين في شمال غرب سوريا وفي تركيا من بين الأكثر تضررا.

وفي مدينة حماة السورية، قال عبد الله الدهان، إن جنازات العديد من الأسر أقيمت الثلاثاء.

وأضاف: "إنه مشهد مرعب بكل ما تحمله الكلمة من معنى. لم أر شيئا كهذا في حياتي رغم كل ما حدث لنا".

وفتحت المساجد أبوابها للأُسر التي تضررت منازلها.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، أن عدد القتلى في محافظات حلب واللاذقية وحماة الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية ارتفع إلى 812.

وفي شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة، تجاوز عدد القتلى 790 وفقا لما أعلنه الدفاع المدني السوري الذي يعرف باسم (الخوذ البيضاء)، وذاع صيته لانتشاله الناس من تحت أنقاض المباني بعد الضربات الجوية التي تشنها الحكومة السورية.

وقال رائد الصالح مدير المنظمة: "فرقنا تسابق الموت بكامل طواقهما لاحتواء الكارثة"، لكنها غير قادرة على ذلك بسبب عدد المباني المنهارة.

وأضاف أن الوقت ينفد لإنقاذ مئات الأسر المحاصرة تحت الأنقاض، وأن هناك حاجة عاجلة للحصول على مساعدات من المنظمات الدولية.

وذكر مسؤول بالشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة في سوريا، أن نقص الوقود والطقس القارس يتسببان في عقبات عدة أمام عمليات الإنقاذ.

فرانس24/ رويترز

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