مباشر: ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 9500

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امرأة وسط أنقاض الزلزال في كهرمان ماراس، تركيا في 8 فبراير/شباط 2023.

بحسب آخر أرقام رسمية نشرت الأربعاء، ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب الإثنين تركيا وسوريا إلى أكثر من 9500 منهم 2547 على الجانب السوري. ووسط سوء الأحوال الجوية، يواصل رجال الإغاثة سباقهم مع الزمن لمحاولة إنقاذ الناجين من الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات وضرب فجرا جنوب شرق تركيا و شمال سوريا. تابعوا مباشرة على فرانس24 آخر التطورات.

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9:30 البحث عن ناجين بعد الزلزال مستمر لكن الوقت يضيق

بدأ الوقت يضيق أمام عناصر الإنقاذ في محاولتهم العثور على ناجين في تركيا وسوريا الأربعاء بعد يومين على الزلزال المروع الذي يواصل عدد ضحاياه الارتفاع وتجاوز 9500 قتيل.

وفي أجواء البرد القارس، يواصل عناصر الإغاثة سباقهم مع الزمن لمحاولة إنقاذ الناجين من الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات وضرب فجر الاثنين جنوب شرق تركيا وسوريا المجاورة. ويؤدي سوء الأحوال الجوية إلى تعقيد عمليات الإنقاذ. وحذر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الثلاثاء من أن الساعات الـ48 المقبلة ستكون "حاسمة" للعثور على ناجين.

9:00 حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا تخطت 9500

تخطت حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 9500 الأربعاء، حسبما أظهرته آخر أرقام رسمية. حيث قال مسؤولون وعاملون طبيون إن 6957 شخصا قضوا في تركيا و2547 في سوريا، ما يرفع حصيلة القتلى الإجمالية إلى 9504.

08:00 ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 8700

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب الإثنين تركيا وسوريا إلى أكثر من 8700، حسبما أظهرت آخر أرقام رسمية الأربعاء، فيما لا يزال عناصر الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض. وقال مسؤولون وعاملون طبيون إن 6234 شخصا قضوا في تركيا و2470 في سوريا، ما يرفع حصيلة القتلى الإجمالية إلى 8704.

07:30 عدد قتلى الزلزال في سوريا يتجاوز 2500

تجاوز عدد قتلى الزلزال المدمر في سوريا 2500 حسبما أفادت وسائل الإعلام الحكومية السورية وخدمة الإنقاذ في شمال غرب البلاد الذي يسيطر عليه مقاتلو المعارضة.

ما زلنا نسمع استغاثات وأنين المحاصرين تحت الأنقاض طلباً للمساعدة، آلاف الضحايا وآلاف المفقودين، الرجاء مساعدتنا في إنقاذ المزيد من الأرواح عن طريق التبرع عبر الرابط: #الخوذ_البيضاء #زلزال_سوريا #سورياhttps://t.co/Fgs6X8HrJf — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 7, 2023

وقالت منظمة الخوذ البيضاء، وهي فريق الإنقاذ التابع للدفاع المدني في شمال غرب سوريا، في وقت سابق إن عدد القتلى في المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة ارتفع إلى أكثر من 1280 قتيلا وما يزيد عن 2600 جريح.

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07:00 الحصيلة الإجمالية تجاوزت 8300 قتيلا

أدى الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الإثنين إلى مقتل أكثر من 8300 شخص بينهم 2400 على الجانب السوري، كما ورد في الأرقام الرسمية التي نشرت صباح الأربعاء. وتحدثت السلطات في البلدين عن مصرع 5894 شخصا في تركيا و2470 في سوريا، ليرتفع إجمالي عدد القتلى بذلك إلى 8364 شخصا.

01:42 امرأة وسط أنقاض الزلزال في كهرمان ماراس، تركيا في 8 فبراير/شباط 2023. © رويترز.

06:30 إدارة الكوارث التركية: ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 6234

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) بأن عدد قتلى الزلازل التي هزت جنوب البلاد ارتفع إلى 6234 قتيلا بحلول صباح الأربعاء. وأضافت أن عدد المصابين ارتفع إلى 37011 وأن أكثر من 79 ألف شخص يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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