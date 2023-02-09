مقتل فلسطيني إثر إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية

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جنود إسرائيليون متجمعون في موقع خارج مستوطنة يهودية في الضفة الغربية حيث قال الجيش إن فلسطينيا قُتل بعدما حاول طعن جندي

لقي شاب فلسطيني حتفه الخميس متأثرا برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة وفق بيان صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية. فيما قال الجيش الإسرائيلي إن الشاب حاول تنفيذ هجوم بطعن أحد الجنود.

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أوردت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان الخميس خبر "استشهاد المواطن شريف حسن رباع (22 عاما) متأثرا بجروح حرجة سبّبها له رصاص الاحتلال قرب مدخل مخيم الفوار".

ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن "محاولة طعن وقعت قرب بلدة الفوار".

ووفق بيان الجيش "اقترب مهاجم من جنود جيش الدفاع الإسرائيلي وحاول طعن أحد الجنود" مشيرا إلى أنهم ردوا بالذخيرة الحية وقاموا بـ "تحييد المشتبه به".

ولم تحدث إصابات في صفوف الجنود، بحسب بيان الجيش الإسرائيلي.

وتأتي هذه الحادثة بعد يومين فقط من مقتل فتى فلسطيني في مدينة نابلس قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق النار على قواته.

وتشهد الأشهر الأخيرة تصاعدا في وتيرة العنف بين الفلسطينيين وإسرائيل. فيما تتوالى الدعوات الدولية إلى الهدوء وضبط النفس.

هذا، ومنذ مطلع العام، لقي 43 فلسطينيا مصرعهم بينهم مهاجمون ومسلحون ومدنيون، كما قتل خلال الفترة نفسها سبعة أشخاص من الجانب الإسرائيلي.

ووفقا للأمم المتحدة، كان العام الماضي 2022 أكثر الأعوام دموية في الضفة الغربية منذ العام 2005.

وللعلم، سقط 235 قتيلا في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في العام 2022، ونحو 90 في المئة من القتلى من الفلسطينيين، وفقا لأرقام وكالة الأنباء الفرنسية.

هذا، وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ العام 1967.

فرانس24/أ ف ب

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