إسرائيل: قتيلان على الأقل وعدة جرحى في عملية دهس بمحطة حافلات بالقدس الشرقية

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يتفقد موقع الدهس بسيارة في محطة للحافلات بالقدس الشرقية، 10 شباط/ فبراير 2023.

أعلنت السلطات الإسرائيلية الجمعة مقتل شخصين على الأقل أحدهما طفل وإصابة خمسة بجروح في عملية دهس بموقف حافلات في القدس الشرقية. ويأتي الحادث خلال فترة توتر شديد عقب هجوم أطلق خلاله مسلح فلسطيني النار على سبعة أشخاص خارج كنيس يهودي الشهر الماضي.

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أكدت الشرطة الإسرائيلية مقتل إسرائيليين وإصابة خمسة بجروح بعد هجوم بسيارة على موقف حافلات بالقدس الشرقية.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الحادثة بأنها هجوم إرهابي وأمر بتعزيز قوات الأمن وإلقاء القبض على المقربين من منفذ الهجوم والذي قُتل بعد أن تم إطلاق النار عليه في الموقع.

وأضافت الشرطة الإسرائيلية في بيان "ضرب سائق سيارة كان مسرعا عند مخرج حي راموت" الاستيطاني في القدس أشخاصا كانوا ينتظرون في موقف للحافلات. وأضافت "نتيجة لعملية الدهس، هناك قتيلان وخمسة جرحى".

وقال مسعف متطوع في خدمة الإسعاف الإسرائيلية (يونايتد هاتزالا) عرف نفسه باسم أرييل بن دافيد لإذاعة الجيش الإسرائيلي "تمدد الجميع على الأرض. للأسف هناك طفل لم ينج".

ويأتي الحادث خلال فترة توتر شديد عقب هجوم أطلق خلاله مسلح فلسطيني النار على سبعة أشخاص خارج كنيس يهودي الشهر الماضي.

وأظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سيارة زرقاء اصطدمت بأحد الأعمدة أمام محطة للحافلات في منطقة راموت، وهي جزء من القدس التي ضمتها إسرائيل بعد حرب عام 1967.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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