مباشر: أكثر من 21 ألف قتيل في زلزال تركيا وسوريا إحدى أسوأ الكوارث بالمنطقة منذ قرن

كوارث طبيعية

تواصل حصيلة القتلى في الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا الارتفاع، وذكرت آخر الأرقام أنها تجاوزت 21700 شخص، وهي أسوأ كارثة حلت بالمنطقة منذ قرن. وهذا وسط تضاؤل الأمل في العثور على ناجين. فيما تعبر الدول عن تقديمها مساعدات للبلدين لتجاوز هذه المحنة الإنسانية.

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09:00 أكثر من 21700 ألف قتيل في زلزال تركيا وسوريا مع تراجع الأمل بالعثور على أحياء

يتراجع الأمل بالعثور على أحياء الجمعة في تركيا وسوريا بعد أكثر من مئة ساعة على زلزال عنيف قضى فيه أكثر من 21700 شخص في إحدى أسوأ الكوارث في هذه المنطقة منذ قرن.

خارطة تبين المناطق المتأثرة بالزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا. © استوديو غرافيك فرانس ميديا موند

08:30 حزب العمال الكردستاني يعلن تعليق "عملياته" موقتا في تركيا بعد الزلزال

أعلن حزب العمال الكردستاني الجمعة تعليق "عملياته" موقتا في تركيا بعد الزلزال المدمر، بحسب مسؤول عسكري من الحزب. ونقلت وكالة الأنباء فرات المقربة من الحزب الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية، عن المسؤول العسكري جميل بايق قوله "أوقفوا العمليات في المدن التركية. قررنا عدم تنفيذ أي عملية طالما لم تهاجمنا الدولة التركية".

07:00 مساعدة أمريكية بقيمة 85 مليون دولار لتركيا وسوريا وتعليق موقت لبعض العقوبات

أعلنت الولايات المتحدة الخميس أنها ستقدم مساعدة بقيمة 85 مليون دولار إلى تركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين الإثنين، وتعليق بعض العقوبات المفروضة على دمشق موقتا. وقالت الوكالة في بيان إن التمويل سيُسدد لشركاء على الأرض "بهدف تقديم المساعدة الطارئة الضرورية إلى ملايين الأشخاص". وأضافت ان التمويل سيدعم أيضا تأمين مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي لمنع تفشي الأوبئة.

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فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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