كوارث طبيعية

ريبورتاج: متضررون من زلزال تركيا يتخذون من سياراتهم ملاجئ خشية انهيار منازلهم

01:53 متضرر من زلزال تركيا داخل بيته المتصدع. © فرانس24

تسبب الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في تركيا الاثنين بتشريد آلاف الأسر بعد أن تضررت منازلها، وتشير التقديرات إلى أن آلاف المساكن لم تعد صالحة للعيش، إذ يقدر مختصون أن أكثر من عشرة بالمئة من المنازل غير المدمرة في مدينة عثمانية باتت غير صالحة للسكن. مراسلو فرانس24 في تركيا ينقل معاناة سكان هذه المدينة المتضررة من الزلزال الذين اتخذوا من سياراتهم مأوى مؤقتا، ويسلط الضوء على آثار الدمار الذي خلفته الكارثة، ويسرد على لسان متضررين كيف انقلبت حياتهم رأسا على عقب واضطروا إلى التكيف مع وضع جديد مفاجئ.