مباشر: ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 28 ألف قتيل وانتشال عدد من الأحياء بمعجزة

قال مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى سوريا دان ستوينيسكو في وقت مبكر اليوم الأحد إنه ليس من الإنصاف تماما اتهام التكتل بعدم تقديم ما يكفي من المساعدات للسوريين في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في سوريا وتركيا الأسبوع الماضي.

وأضاف ستوينيسكو رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في تصريحات مكتوبة لرويترز بأن "من غير الإنصاف تماما اتهامنا بعدم تقديم المساعدة في حين أننا في حقيقة الأمر نفعل ذلك باستمرار منذ أكثر من عشر سنوات بل ونفعل ما هو أكثر خلال أزمة الزلزال".

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