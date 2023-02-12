مباشر: ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 28 ألف قتيل وانتشال عدد من الأحياء بمعجزة
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ارتفعت الأحد حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 28 ألف قتيل وتراجعت بشدة آمال العثور على ناجين بعد مرور أسبوع على حدوث الكارثة التي اعتبرتها الأمم المتحدة أسوأ حدث تشهده المنطقة في 100 عام.
- 07:35 - رئيسة صندوق النقد الدولي: الزلزال خلف تأثيرا كبيرا على الاقتصاد التركي
- 06:36 - مبعوث الاتحاد الأوروبي لسوريا: ليس من الإنصاف اتهام التكتل بعدم تقديم مساعدات
قال مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى سوريا دان ستوينيسكو في وقت مبكر اليوم الأحد إنه ليس من الإنصاف تماما اتهام التكتل بعدم تقديم ما يكفي من المساعدات للسوريين في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في سوريا وتركيا الأسبوع الماضي.
وأضاف ستوينيسكو رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في تصريحات مكتوبة لرويترز بأن "من غير الإنصاف تماما اتهامنا بعدم تقديم المساعدة في حين أننا في حقيقة الأمر نفعل ذلك باستمرار منذ أكثر من عشر سنوات بل ونفعل ما هو أكثر خلال أزمة الزلزال".
- 06:32 - مسؤول أممي يحذر بأن حصيلة الزلزال في تركيا وسوريا "ستتضاعف"
حذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث بأن حصيلة الزلزال الشديد في تركيا وسوريا والتي تخطت حتى الآن 28 ألف قتيل "ستتضاعف أو أكثر".
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وزار غريفيث السبت في تركيا مدينة كهرمان مرعش مركز الزلزال وقال متحدثا لشبكة سكاي نيوز "أعتقد أنه من الصعب تقييم (الحصيلة) بدقة لأنّ علينا أن نرى تحت تحت الأنقاض، لكنني واثق من أنها ستتضاعف أو أكثر".
- 23:51 - أكثر من 28 ألف قتيل في زلزال تركيا وسوريا واستحداث مقابر في ظل تفلّت أمني
تخطت حصيلة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الإثنين 28 ألف قتيل فيما أنقذ أشخاص بأعجوبة السبت وسط عمليات البحث المتواصلة، واستحدثت مقابر في ظل وضع أمني صعب وطقس شديد البرودة.
وأوقف السبت في تركيا ما لا يقل عن 48 شخصا للاشتباه بقيامهم بأعمال نهب في ثماني محافظات تضررت جراء الزلزال، وفق ما نقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية. ويتوقع حصول مزيد من الاعتقالات، إذ أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي السبت إصدار 113 مذكرة اعتقال.
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فرانس24/ رويترز/ أ ف ب
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