معركة عائلات الفرنسيين المعتقلين في إيران مستمرة بعد الإفراج عن الباحثة فاريبا عادلخاه

عائلات الفرنسيين المعتقلين في إيران في تجمع بباريس للمطالبة بإطلاق سراحهم، 28 كانون الثاني/ يناير 2023.

لم يكن الإفراج عن الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه بعد ثلاث سنوات سجنا في إيران، كافيا لتبديد جميع الشكوك حول مستقبلها. كما أنه لم يضع حدا لمعركة عائلات الفرنسيين الذين ما زالوا سجناء لدى الجمهورية الإسلامية. ويعتقل عشرات الغربيين في إيران ويصفهم أنصارهم بأنهم أبرياء تستخدمهم طهران كأداة للمساومة.

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أثار إفراج السلطات الإيرانية عن الباحثة فاريبا عادلخاه التي اعتقلت في حزيران/يونيو 2019 تساؤلات كثيرة حول حقيقة حريتها ومصير الفرنسيين الستة الذين لا يزالون مسجونين في البلاد.

وكشفت لجنة دعم عادلخاه الأحد النقاط الغامضة المحيطة بعملية الإفراج عنها.

وجاء في بيان صادر عن اللجنة الأحد "أنها تجهل حاليا ما إذا كانت قد استردت جميع حقوقها، لا سيما حقها في السفر إلى خارج إيران والعودة إليها وكذلك إمكان ممارسة مهنتها بصفتها باحثة".

وأضاف البيان "لم تسترد فاريبا بطاقة هويتها وجواز سفرها وجهاز الكمبيوتر الخاص بها ودفتر عناوينها ووثائقها".

وتابعت لجنة الدعم "مثل المستفيدين الآخرين من العفو، عليها التقدم بطلب للحصول على أوراق هوية جديدة تسمح لها بالتقدم بطلب للحصول على جواز سفر واستئناف تنقلاتها بين إيران وفرنسا التي تعد جزءا من حياتها الشخصية والمهنية والتي لا تنوي التخلي عنها".

وأوقفت عادلخاه، الباحثة في معهد العلوم السياسية في باريس وعالمة الأنثروبولوجيا المتخصصة في المذهب الشيعي، في مطار طهران مطلع حزيران/يونيو 2019، وحكم عليها في 2020 بالسجن خمس سنوات بتهمة المساس بالأمن القومي وهو ما نفاه أقاربها بشدة على الدوام.

إحياء آمال بقية السجناء

وأحيا إطلاق سراحها الأمل للفرنسيين الستة الآخرين المسجونين في إيران، علما بأن هوية أحدهم لا تزال مجهولة حتى الآن.

"نحن سعداء بهذا النبأ ونأمل أن يشمل استعادة الجميع لحريتهم" كما جاء في نص أرسلته إلى وكالة فرانس برس عائلات ولجان الدعم لبنجامان بريير وسيسيل كوهلر وجاك باري ولوي أرنو.

وأضافوا أن "إطلاق سراح فريبا من السجن يشجعنا في تصميمنا على إطلاق سراح جميع الرهائن" شاكرين "كل الذين عملوا لتحقيق هذا التطور الذي يعطي أملا".

"رهائن دولة"

تحاول إيران الخاضعة لعقوبات دولية والقوى العظمى إحياء اتفاق دولي أبرم عام 2015 يضمن الطابع المدني لبرنامج طهران النووي، المتهمة رغم نفيها، بالسعي لامتلاك السلاح الذري.

ويعتقل عشرات الغربيين في إيران ويصفهم أنصارهم بأنهم أبرياء تستخدمهم طهران كأداة للمساومة.

ولم تعد دول مثل فرنسا التي يحتجز ستة من رعاياها في إيران، تتردد في اتهام طهران بجعلهم "رهائن دولة".

اعتقل الفرنسي بنجامان بريير في ايار/مايو 2020 وحكم عليه بالسجن ثماني سنوات وثمانية أشهر بتهمة التجسس. وجاء في البيان "بعد نحو ثلاث سنوات في السجن بدأ يومه السادس عشر من الإضراب عن الطعام".

واعتقلت سيسيل كوهلر ورفيقها جاك باري في أيار/مايو أثناء قيامهما بجولة سياحية في إيران. وتتهمهما طهران بالتجسس.

وأضافت لجنة الدعم "لقد تلقيا زيارة قنصلية وجيزة واتصالا هاتفيا قصيرا بعائلتيهما في أكثر من تسعة أشهر من الاعتقال. انقطعت اخبارهما منذ 18 كانون الاول/ديسمبر 2022 ونحن قلقون للغاية".

تم الإعلان أخيرا عن هوية الفرنسي الإيرلندي برنار فيلان المحتجز في سجن إيراني منذ تشرين الاول/أكتوبر. ويقول موقعو البيان إن حالته الصحية "تدهورت بشكل كبير" منذ بدئه إضرابا عن الطعام والشراب علقه بناء على طلب عائلته.

أما لوي أرنو المعتقل في سجن إوين "فيعاني شروط اعتقال قاسية جدا (...) مما يجعلنا نخشى تداعيات جسدية ونفسية خطيرة".

والجمعة، "رحبت" الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية بالإفراج عن عادلخاه، معتبرة أن "من الضروري أن تتمكن من استعادة كامل حرياتها بحيث يشمل ذلك حرية العودة إلى فرنسا إذا رغبت".

فرانس24/ أ ف ب

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