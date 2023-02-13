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ريبورتاج - تركيا: إنقاذ رضيعة من بين الأنقاض في أنطاكيا بعد أسبوع من الزلزال المدمر

02:42 إنقاذ رضيعة في أنطاكيا بعد أسبوع من الزلزال المدمر © صورة من شاشة فرانس24

تمكنت فرق الأنقاذ التركية في مدينة أنطاكيا من انتشال رضيعة حية من بين أنقاض الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الإثنين الماضي مخلفا 35 ألف قتيل على الأقل في تركيا وسوريا، حسب حصيلة رسمية. الرضيعة الناجية كانت الوحيدة التي عثر عليها عمال الإنقاذ وسط المبنى المدمر بعد أكثر من 130 ساعة من حدوث الزلزال. مراسلو فرانس24 عايشوا هذه اللحظة المؤثرة ونقلوا لنا مشاعر الانتظار والترقب والفرح الممزوج بالكثير من الألم لدى كل من المنقذين وأهالي الضحايا. تقرير: جولي دونغلوف، نادية مسيح ورابح خالدي