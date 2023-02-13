للمرة الأولى... امرأة سعودية ستشارك في رحلة إلى الفضاء خلال العام 2023

إطلاق صاروخ 9 سبايس إكس فلاكون من محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية في فلوريدا الإثنين 6 فبراير 2022.

في إطار مهمة فضائية تنظمها "سبايس إكس" سينضم كل من رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني إلى الطاقم المشارك في "رحلة علمية ستنطلق من الولايات المتحدة الأمريكية إلى محطة الفضاء الدولية" خلال الربع الثاني من العام 2023. وستكون ريانة برناوي أول امرأة سعودية تشارك في رحلة إلى الفضاء.

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تعتزم السعودية إرسال رائد ورائدة فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك بعد أكثر من سنتين على مشاركة رائد فضاء إماراتي في مهمة إلى المحطة عينها.

وستكون هذه المرة الأولى التي تشارك فيها امرأة سعودية في رحلة إلى الفضاء.

ومنذ نهاية 2018، أسست المملكة الخليجية الغنية بالنفط الهيئة السعودية للفضاء وأطلقت في أيلول/سبتمبر 2022 برنامج "رواد الفضاء" بهدف إرسال رواد فضاء سعوديين إلى الفضاء في 2023.

وأعلنت الهيئة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية الأحد، "إرسال أول رائدة فضاء سعودية ورائد فضاء سعودي إلى محطة الفضاء الدولية خلال الربع الثاني من العام 2023".

وأشارت أن رائدة الفضاء ريانة برناوي ورائد الفضاء علي القرني سينضمان إلى طاقم مهمة فضائية تنظمها "سبايس إكس" بهدف "بناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات المأهولة لأجل البشرية، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالميا".

وذكرت أن "الرحلة العلمية ستنطلق من الولايات المتحدة الأمريكية إلى محطة الفضاء الدولية".

وسيشارك كل من رائدي الفضاء السعوديين مريم فردوس وعلي الغامدي في التدريبات، من دون أن يكونا جزءا من المهمة إلى الفضاء.

وتعتبر برناوي أول رائدة فضاء سعودية. وكان الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، نجل العاهل السعودي الملك سلمان، أول رائد فضاء سعودي عربي شارك في رحلة للفضاء انطلقت من الولايات المتحدة أيضا في عام 1985. لكنها المرة الأولى التي يشارك فيها سعوديان في رحلة إلى محطة الفضاء الدولية.

ومحطة الفضاء الدولية مشروع دولي مشترك بين خمس وكالات فضاء دولية تعود إلى الولايات المتحدة وروسيا واليابان والاتحاد الأوروبي وكندا. وتنظّم شركات خاصة وحكومات رحلات تجارية إليها.

ويعد استكشاف الفضاء جزءا من خطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "رؤية 2030" التي تستهدف تطوير المملكة وتنويع اقتصادها ووقف ارتهانها للنفط.

وأشرف الأمير محمد، الحاكم الفعلي لبلاده، على حملة إصلاحات اجتماعية شملت تخفيف القيود المفروضة على النساء، فسُمح لهن بقيادة السيارات وفُتح سوق العمل أمامهن، وبتن يقدن قطارات ويتدربن على رحلات فضائية ويعملن في قطاعات كانت سابقا حكرا على الرجال.

ويأتي الإعلان السعودي قبل نحو أسبوعين من انطلاق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في مهمة تمتد ستة أشهر، ليكون أول عربي يشارك في مهمة طويلة في الفضاء.

وكان الإماراتي هزاع المنصوري شارك في رحلة الى محطة الفضاء الدولية في 25 أيلول/سبتمبر 2019 لمدة ثمانية أيام على متن مركبة "سويوز أم أس-15" التي نقلت أيضا الأمريكية جيسيكا مير والروسي أوليغ سكريبوتشكا.

ورغم دخولها حديثا عالم استكشاف الفضاء، تحقق دولة الإمارات خطوات متسارعة في هذا المجال. ففي شباط/فبراير 2021، دخل مسبار "الأمل" الإماراتي مدار كوكب المريخ لتصبح الإمارات أول دولة عربية تصل إلى الكوكب الأحمر.

فرانس24/ أ ف ب

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