مباشر: الولايات المتحدة تعتبر فتح سوريا معبرين جديدين إنسانيين "أمرا جيدا" إذا كان الأسد "جديا"

زلزال تركيا وسوريا

أضرار زلزال في مدينة حارم الخاضعة لسيطرة المعارضة، سوريا، 13 فبراير/شباط 2023

اعتبرت واشنطن قيام الرئيس السوري بشار الأسد فتح معبرين حدوديين إضافيين بين تركيا وشمال غرب سوريا لإدخال مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال "أمرا جيدا" للشعب السوري إذا كان "الأسد جديا" في وعوده. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أعلن الإثنين فتح النظام السوري لمعبري باب السلام والراعي بين تركيا وشمال غرب سوريا لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر لتلقي المساعدات بعد الزلزال المدمر. وأعلن الإعلام الرسمي السوري الثلاثاء وصول أول طائرة مساعدات سعودية إلى مطار حلب الدولي، في أول مبادرة إنسانية سعودية لمناطق خاضعة لسيطرة النظام السوري.

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8.30 : إعلام رسمي: طائرة مساعدات سعودية تهبط في حلب الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية

ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن طائرة مساعدات سعودية هبطت في مطار حلب الدولي، في أول وصول معروف لمساعدات من المملكة لمناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية.

وقال التلفزيون السعودي إن طائرة غادرت إلى حلب وعلى متنها أكثر من 35 طنا من المساعدات.

8.00 : الخوذ البيضاء: جهود البحث عن ناجين من الزلزال في شمال غرب سوريا على وشك الانتهاء

قالت منظمة الخوذ البيضاء الثلاثاء إن عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض على وشك الانتهاء في شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة بعد ثمانية أيام من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة.

23.00 : واشنطن: فتح سوريا معبرين جديدين "أمر جيد" إذا كان الأسد "جديا"

اعتبرت الولايات المتحدة الإثنين أن فتح معبرين حدوديين إضافيين سيكون أمرا إيجابيا لسوريا التي ضربها الزلزال إذا كان الرئيس السوري بشار الأسد "جديا" في الوعود التي قطعها للأمم المتحدة.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الوزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس "إذا كان النظام جديّا بهذا الشأن، وإذا كان مستعدا لإقران الأقوال بالأفعال، سيكون ذلك أمرا جيدا للشعب السوري".

6.30 : مجموعة "الخوذ البيضاء" المعارضة تقول إنها مصدومة من سماح الأمم المتحدة للأسد بالبت بشأن المساعدات

انتقد رئيس مجموعة الخوذ البيضاء التي تديرها المعارضة السورية الثلاثاء قرار الأمم المتحدة الذي منح الرئيس السوري بشار الأسد الفرصة في أن تكون له كلمة بشأن تقسيم مساعداتها عبر المعابر الحدودية مع تركيا، قائلا إنه منحه "مكاسب سياسية مجانية".

وقال رائد الصالح رئيس جماعة الخوذ البيضاء "هذا أمر صادم ونحن في حيرة من تصرفات الأمم المتحدة". وتتماشى تصريحاته مع المشاعر التي أبداها الكثير من السوريين في المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة، والتي دمرها زلزال عنيف الأسبوع الماضي

5.00 روسيا تقول إن أكثر من 300 جندي يساعدون سوريا في التعافي من آثار الزلزال

قالت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء إن أكثر من 300 جندي روسي و60 وحدة من المعدات العسكرية الخاصة يساعدون سوريا في جهودها الإغاثية بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد. وفي إشارة إلى القوات الروسية المتمركزة في سوريا، قالت وزارة الدفاع في بيان على تطبيق تلغرام "يواصل جنود مجموعة القوات الروسية القيام بأنشطة لإزالة الأنقاض والإغاثة من آثار الزلازل". وأضافت "يشارك في العمل أكثر من 300 جندي و60 وحدة من المعدات العسكرية والخاصة".

فرانس24/ وكالات

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