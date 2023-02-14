الإعصار غابرييل يضرب شمال نيوزيلندا ويغلق المدارس ويعطل حركة النقل

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منظر عام لمنزل مدمر بعد عاصفة اجتاحت تيتيرانجي، إحدى ضواحي منطقة ويست أوكلاند في نيوزيلندا. 13 شباط/فبراير 2023.

دعت حكومة نيوزيلندا السكان إلى الاحتماء مع اجتياح الإعصار غابرييل الطرف الشمالي من البلاد. وقالت ريتشيل كيليهر نائبة مراقب إدارة الطوارئ في أوكلاند الإثنين "نتوقع أن تزداد تأثيرات الإعصار، قبل أن تبدأ الأمور في التحسن". وشهد الإثنين إغلاق الكثير من المدارس والمرافق الحكومية المحلية في أنحاء أوكلاند والجزيرة الشمالية، كما تعطلت حركة النقل العام وتوقفت خدمات العبارات والحافلات والقطارات أو تم تقليصها.

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مع اقتراب الإعصار غابرييل من ساحل نيوزيلندا طالبت السلطات من سكان أوكلاند كبرى مدن البلاد والمناطق المحيطة بها الاستعداد لمزيد من الأمطار الغزيرة والفيضانات والرياح القوية.

ويتحرك الإعصار حاليا على مسافة 250 كيلومترا شمال غرب نيوزيلندا ومن المتوقع أن يقترب من الساحل الشرقي خلال الساعات الـ24 القادمة.

وقالت ريتشيل كيليهر نائبة مراقب إدارة الطوارئ في أوكلاند الإثنين "نتوقع أن تزداد تأثيرات الإعصار غابرييل، مع الأسف، قبل أن تبدأ الأمور في التحسن".

والإعصار هو ثاني ظاهرة مناخية كبيرة تضرب أوكلاند والجزيرة الشمالية في غضون أسابيع قليلة، حيث تعرضت أوكلاند والمناطق المحيطة الشهر الماضي لسقوط أمطار قياسية تسببت في حدوث فيضانات وأودت بحياة 4 أشخاص.

وشهد الإثنين إغلاق الكثير من المدارس والمرافق الحكومية المحلية في أنحاء أوكلاند والجزيرة الشمالية، ونصحت السلطات السكان بعدم السفر إذا أمكن ذلك.

وتعطلت حركة النقل العام، وتوقفت خدمات العبارات والحافلات والقطارات أو تقليصها.

وألغت شركة طيران نيوزيلندا 509 رحلات وقالت إن الرحلات ستستأنف غدا الثلاثاء إذ من المتوقع أن يتحسن الطقس.

فرانس24/ أ ف ب

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