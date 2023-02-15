زلزال تركيا وسوريا

ريبورتاج: في أديامان التركية لا يزال الأمل في العثور على أحياء قائما بين ركام الزلزال المدمر

02:06 شينغ شوجينغ - قائدة فريق الإغاثة الصيني في أديامان التركية. © شاشة فرانس24

في أديامان التركية، تتواصل جهود فرق الإغاثة الدولية في سباق مع الزمن، من أجل العثور على ناجين، بعد ثمانية أيام من كارثة الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، وراح ضحيته عشرات الآلاف. وأمام أنظار الأسر التي لا تزال تتمسك بأهداب الأمل في العثور على أحبائهم المفقودين تنقلت كاميرا فرانس24 بينهم لتنقل مشاعرهم ولهفتهم علَّ الله يستمع إلى دعائهم وينقذ أبناءهم. ريبورتاج فرانس24: ثمين الخيطان وجوليا شيهيدا وبريس أوجييه-غريغوار