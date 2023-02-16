ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال لأكثر من 36 ألفا في تركيا لوحدها و4300 هزة ارتدادية منذ 6 فبراير

زلزال تركيا وسوريا

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ذكرت السلطات التركية الخميس أن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الاثنين 6 فبراير/شباط الجاري ارتفع إلى 36187 قتيلا. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الوضع بات تحت السيطرة على الرغم من وجود مشاكل في إدارة إغاثة المنكوبين والتصدي لعواقب الكارثة. في حين أن إدارة الكوارث والطوارئ التركية أفادت بأن 4300 هزة ارتدادية ضربت منطقة الكارثة منذ الزلزال الأول.

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قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) الخميس إن عدد قتلى الزلازل القوية التي ضربت المنطقة يوم الاثنين 6 فبراير/شباط الجاري من الأسبوع الماضي ارتفع إلى 36187 قتيلا في تركيا وحدها. وأضافت أن أكثر من 4300 هزة ارتدادية ضربت منطقة الكارثة منذ الزلزال الأول.

ودمرت الكارثة، التي ضربت تركيا وسوريا المجاورة مدنا في كلا البلدين تاركة العديد من الناجين بلا مأوى في درجات حرارة تقترب من التجمد.

واعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوجود مشاكل في التصدي المبدئي للزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجة في وقت مبكر من صباح السادس من فبراير/ شباط ولكنه قال إن الوضع تحت السيطرة الآن.

وقالت سلطات الأمم المتحدة إن مرحلة الإنقاذ تقترب من نهايتها مع تحول التركيز إلى توفير المأوى والطعام والتعليم في ظل معاناة الناجين.

فرانس24/ رويترز

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