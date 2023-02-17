سوريا: مقتل عشرات المدنيين في هجوم لتنظيم "الدولة الإسلامية" في شرق محافظة حمص

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أعلنت مصادر رسمية سورية وأخرى حقوقية عن مقتل عشرات المدنيين في هجوم لتنظيم "الدولة الإسلامية" في شرق محافظة حمص وسط البلاد، فيما كانوا يجمعون الكمأة. وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن سقوط "36 مواطنا من أبناء منطقة السخنة أثناء جمعهم الكمأة في منطقة الضبيات بريف السخنة الجنوبي في بادية حمص"، وقال التلفزيون السوري إن "53 شخصا كانوا يجمعون الكمأة قتلوا في هجوم لإرهابيي ’داعش‘ (تنظيم ’الدولة الإسلامية‘) جنوب شرق مدينة السخنة بشرق محافظة حمص".

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قُتل عشرات المدنيين في ريف حمص الشرقي (وسط سوريا) الجمعة في هجوم لتنظيم "الدولة الإسلامية"، حسب ما أعلن التلفزيون الرسمي والمصرد السوري لحقوق الإنسان.

وفيما تحدث المرصد عن سقوط "36 مواطنا من أبناء منطقة السخنة أثناء جمعهم الكمأة في منطقة الضبيات بريف السخنة الجنوبي في بادية حمص"، قال التلفزيون السوري إن 53 شخصا على الأقل قتلوا في الهجوم.

وقال التلفزيون: "53 شخصا كانوا يجمعون الكمأة قتلوا في هجوم لإرهابيي ’داعش‘ (تنظيم ’الدولة الإسلامية‘) جنوب شرق مدينة السخنة بشرق محافظة حمص".

وكثف التنظيم الإرهابي في الأشهر الأخيرة هجماته الدامية على الرغم من خسارته معاقله في سوريا والضربات التي تعرض لها من التحالف الدولي ضد الجهاديين بقيادة الولايات المتحدة. وقد خطف 19 شخصا على الأقل في نيسان/أبريل 2019 معظمهم مدنيون في محافظة بوسط سوريا فيما كانوا يجمعون الكمأة.

فرانس24/ أ ف ب

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