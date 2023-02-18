حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا تتجاوز 39 ألفا

حفارة تعمل بجوار مبنى مدمر في أعقاب الزلزال المميت في كهرمان مرعش، تركيا، 17 فبراير/شباط 2023.

بعد نحو 12 يوما من الزلزال، بلغت حصيلة القتلى في تركيا نحو 40 ألف قتيل، وفق ما أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الجمعة. وتتواصل جهود الإغاثة والبحث عن ناجين رغم تراجع فرص العثور عليهم حول مركز الزلزال شمالا في المناطق الجبلية مثل كهرمان مرعش وحتى المناطق الثلجية في البستان وأديامان حيث انخفضت درجات الحرارة إلى 15 درجة مئوية تحت الصفر ليلا.

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أفاد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الجمعة أن عدد القتلى جراء الهزات الأرضية القوية التي وقعت الاثنين من الأسبوع الماضي ارتفع إلى 39672 قتيلا في تركيا. وأضاف أيضا في تصريحات بثتها قناة "سي إن إن ترك" الخاصة أن حوالي 82 ألف بناية إما انهارت أو تضررت بشدة نتيجة للزلزال في تركيا.

ناج بعد 278 ساعة

من جهته، أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة على تويتر أنه عثر على رجل تحت الأنقاض الجمعة بعد 278 ساعة من وقوع الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا في السادس من شباط/فبراير. عثر على الناجي هاكان ياسين أوغلو البالغ 45 عاما وفقا لقناة "إن تي في" الخاصة في اليوم الثاني عشر من الكارثة تحت أنقاض في محافظة هاتاي قرب الحدود السورية التي تضم مدينة أنطاكية المدمرة كليا.

وانتشل الناجي من تحت جبل من الحطام بحسب مقطع فيديو نشره رئيس بلدية إسطنبول (المعارض) أكرم إمام أوغلو الذي أرسل فرق إنقاذ من البلدية إلى المناطق المنكوبة.

ثلاثة ناجين وسط أنطاكية

تم العثور على ثلاثة ناجين جدد وسط أنطاكية: أنقذ رجلان في الـ33 والـ26 من العمر بعد 261 ساعة من الزلزال وفتى في الرابعة عشرة قبلهما كما أعلن قوجة صباح الجمعة.

وتراجعت فرص النجاة حول مركز الزلزال شمالا في المناطق الجبلية مثل كهرمان مرعش وحتى المناطق الثلجية في البستان وأديامان حيث انخفضت درجات الحرارة إلى 15 درجة مئوية تحت الصفر ليلا.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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