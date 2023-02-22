عملية عسكرية إسرائيلية في نابلس تسفر عن مقتل وجرح فلسطينيين

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جريح فلسطيني نقل إلى المستشفى قتل بنيران الجيش الإسرائيلي خلال عملية في مدينة نابلس الضفة الغربية المحتلة في 22 فبراير/شباط 2023.

قتل وجرح فلسطينيون في عملية عسكرية نفذها الجيش الإسرائيلي الأربعاء في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، انطلقت في الصباح. وتشهد مدينتا نابلس وجنين مداهمات متكررة كثفتها إسرائيل على مدار العام الماضي في أعقاب موجة من الهجمات التي شنها فلسطينيون في مدنها وأسفرت عن سقوط قتلى.

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أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن تسعة فلسطينيين على الأقل قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي الأربعاء في عملية عسكرية بدأت منذ الصباح في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقد ارتفعت الحصيلة بعد أن أعلنت الوزارة في وقت سابق مقتل ستة ونشرت أسماؤهم، وهم: "الشهيد المسن عدنان سبع بعارة (72 عاما) والشهيد محمد خالد عنبوسي (25 عاما) والشهيد تامر نمر ميناوي (33 عاما) والشهيد مصعب منير عويص (26 عاما) وحسام بسام اسليم (24 عاما) ومحمد عمر أبو بكر (23 عاما) برصاص الجيش الإسرائيلي".

وأكدت الوزارة ارتفاع أعداد الإصابات إلى "71 إصابة بينها 6 إصابات حرجة".

وتشهد مدينتا نابلس وجنين مداهمات متكررة كثفتها إسرائيل على مدار العام الماضي في أعقاب موجة من الهجمات التي شنها فلسطينيون في مدنها وأسفرت عن سقوط قتلى.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 50 فلسطينيا على الأقل قُتلوا منذ بداية العام الجاري، بينهم مسلحون ومدنيون. وأفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية بمقتل عشرة إسرائيليين وسائحة أوكرانية في هجمات فلسطينية.

وعبر نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن إدانته للمداهمة في نابلس ودعا لإنهاء الهجمات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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