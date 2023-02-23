إسرائيل تنفذ غارات جوية على قطاع غزة غداة عملية عسكرية دامية في نابلس

تصاعد الدخان والنيران خلال الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة. 27 كانون أول/ يناير 2023.

غداة العملية العسكرية الدامية في الضفة الغربية، شن الجيش الإسرائيلي فجر الخميس غارات جوية على غزة ردا على صواريخ تم إطلاقها من القطاع الفلسطيني. وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عن إطلاق هذه الصواريخ التي جاءت، وفق قولها، ردا "على مجزرة نابلس".

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نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي فجر الخميس غارات على غزة بعيد إطلاق صواريخ من القطاع الفلسطيني باتجاه الدولة العبرية. واستهدفت الطائرات بعدد من الصواريخ موقع بدر التابع لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس، قرب مخيم الشاطئ في شمال غرب غزة. كما قصفت موقعا آخر في وسط القطاع.

وسبق الغارات الاسرائيلية بساعتين تقريبا، إطلاق ثمانية صواريخ - ستة صواريخ حسب إسرائيل - من قطاع غزة بإتجاه المناطق الإسرائيلية المحاذية للقطاع، بحسب شهود عيان.

وأفاد مصدر في حركة الجهاد الإسلامي إن عناصر حركته "أطلقوا رشقة صواريخ باتجاه مستوطنات غلاف غزة ردا على مجزرة نابلس" في شمال الضفة الغربية حيث قتل 11 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي خلال عملية عسكرية الأربعاء.

وتضمن بيان قال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي إن "ما قامت به المقاومة هو رسائل تحذير ونذير للاحتلال بأن تكف عن أبناء شعبنا وتوقف عدوانها".

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه رصد إطلاق ستة صواريخ من القطاع، اعترضت خمسة منها منظومة القبّة الحديدية للدفاع الجوي في حين سقط الصاروخ السادس في منطقة غير مأهولة.

وأكدت أجهزة الإسعاف الإسرائيلية أنّه لم يسجل سقوط أي إصابة في القصف الذي دوّت بسببه، قرابة الساعة الرابعة (02,00 ت غ)، صفارات الإنذار في مدينتي سديروت وعسقلان الواقعتين في جنوب الدولة العبرية قرب قطاع غزة.

وجاء هذا القصف غداة عملية عسكرية نفذها الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة قتل خلالها 11 فلسطينيا وأصيب أكثر من ثمانين آخرين بالرصاص الحي، بحسب وزارة الصحّة الفلسطينية.

من جانبها أعربت الولايات المتحدة عن "قلق بالغ" إزاء أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن عملية "مكافحة الإرهاب" التي نفذتها القوات الإسرائيلية أوقعت قتلى وجرحى في صفوف نشطاء ومارة، وخلفت أكثر من مئة جريح.

وأضاف في تصريح للصحافيين أن "الولايات المتحدة قلقة للغاية من مستويات العنف في اسرائيل والضفة الغربية اليوم".

فرانس24/ أ ف ب

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