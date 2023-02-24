وفاة فلسطيني غداة إصابته بجروح في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

قال مسؤول طبي فلسطيني الجمعة إن شابا فلسطينيا توفي غداة إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات بمخيم العروب شمال الخليل في الضفة الغربية. وتم تشييع جوابرة ظهرا في المخيم وقد لفّ رأسه بكوفية وجثمانه بعلم بلاده. والخميس، اندلعت مواجهات في المنطقة بعدما دعت لجنة التنسيق الفصائلي التي تضم ممثلين عن فصائل فلسطينية لإضراب شامل ومسيرات تنديدا بـ"مجزرة الاحتلال في نابلس".

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أعلن مسؤول طبي الجمعة أن شابا فلسطينيا توفي متأثرا بإصابته الخميس برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات بمخيم العروب شمال الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر المسؤول الطبي في المستشفى الأهلي بالخليل: "الشاب محمد إسماعيل جوابرة (22 عاما) استشهد متأثرا بجروح أصيب بها بالرصاص الحي في الرأس ما أدى إلى تلف جزء كبير من الدماغ". وأضاف أن جوابرة "أدخل للعناية المكثفة في المستشفى بحالة حرجة للغاية وعملت الطواقم الطبية جاهدة لإنقاذ حياته إلا أنه فارق الحياة متأثرا بجروحه". وتم تشييع جوابرة ظهر الجمعة في مخيم العروب. وقد لفّ رأسه بكوفية فلسطينية وجثمانه بعلم فلسطيني.

والخميس، اندلعت مواجهات في مخيم العروب بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي بعدما دعت لجنة التنسيق الفصائلي التي تضم ممثلين عن فصائل فلسطينية، إلى إضراب شامل ومسيرات تعبيرا عن "الغضب على مجزرة الاحتلال في نابلس جبل النار والثوار والأحرار وإكراما لأرواح الشهداء الأبطال".

في المقابل، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "عددا من الملثّمين في مخيم العروب قاموا برشق سيارات مدنية تمر من أمام المخيم بحجارة"، في إشارة إلى سيارات إسرائيلية. موضحا بأن "جنود الجيش الإسرائيلي الذين تم إرسالهم إلى مكان الحادث قاموا بملاحقة المشتبه بهم في المخيم (...) وخلال المطاردة تم التحريض على أعمال شغب عنيفة وألقى الملثمون المشتبه بهم الحجارة وكتلا كبيرة من أسطح المنازل على الجنود مما عرض حياتهم للخطر".

وتابع نفس المتحدث بأن "الجنود ردوا بوسائل تشتيت الشغب وبعيارات نارية وتم التعرف على إصابة هناك"، مؤكدا أنه "لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت ليل الخميس-الجمعة أن فلسطينين من قرية قصرة جنوب شرق نابلس بالضفة، أصيبا بجروح خطيرة برصاص مستوطنين ووصلا إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس. وقال مسؤول طبي في المستشفى الجمعة إن "وضع كل منهما بات مستقرا الآن".

كما قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "وردنا تقرير عن مواجهة عنيفة بين فلسطينيين وإسرائيليين بالقرب من بلدة قصرة، وصل جنودنا إلى مكان الحادث وردوا بوسائل تفريق المشاغبين من أجل تفريق المواجهة". وتابع: "نحن على علم بالتقارير المتعلقة بفلسطينيين تم إجلاؤهم إلى المستشفى نتيجة إصابتهم بأعيرة نارية".

وتبادلت إسرائيل وفصائل فلسطينية مسلحة في قطاع غزة عمليات قصف الخميس في أعقاب مقتل أحد عشر فلسطينيا وجرح أكثر من 80 آخرين في عملية للجيش الإسرائيلي في نابلس بالضفة. ولم يسجل سقوط إصابات أو قتلى في تبادل القصف.

ومنذ مطلع 2023، قتل في أعمال العنف والمواجهات 62 فلسطينيا بينهم مقاتلون ومدنيون بعضهم قصر، وعشرة إسرائيليين هم تسعة مدنيين بينهم ثلاثة قاصرين وشرطي واحد، فضلا عن امرأة أوكرانية، وفق تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية استند لمصادر رسمية فلسطينية وإسرائيلية.

فرانس24/ أ ف ب

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