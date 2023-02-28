وفاة شخصين بالكوليرا شمال غرب سوريا في أعقاب الزلزال المدمر

© أ ف ب

مسعف أمام مركز طبي لحالات الكوليرا افتتح في بلدة دركوش السورية، على أطراف محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة، في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2022.

توفي شخصان الثلاثاء، بسبب الكوليرا شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة مقاتلي المعارضة، في أعقاب الزلزال الذي ضرب تركيا. وارتفع العدد الإجمالي للوفيات المسجلة جراء الكوليرا شمالي سوريا منذ تفشي الوباء العام الماضي إلى 22 حالة وفاة مع تسجيل 568 حالة إصابة لا تهدد الحياة. ووفقا لمنظمة الخوذ البيضاء فقد "زاد دمار البنية التحتية وخطوط المياه والصرف بعد الزلزال من احتمال تفشي الوباء".

إعلان اقرأ المزيد

قال مصدر في منظمة الخوذ البيضاء لوكالة رويترز الثلاثاء إن شخصين توفيا بسبب الكوليرا بمنطقة شمال غرب سوريا الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة في أعقاب الزلزال الذي ضرب تركيا أيضا.

وأسفر الزلزال عن مقتل أكثر من 4 آلاف شخص في المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة والقريبة من الحدود مع تركيا وألحق أضرارا بالبنية التحتية للصحة والمياه مما أثار المخاوف من ارتفاع عدد الإصابات بالكوليرا.

وقالت منظمة الخوذ البيضاء، إن العدد الإجمالي المسجل للوفيات جراء الكوليرا في شمال غرب البلاد منذ تفشي الوباء العام الماضي، ارتفع إلى 22 حالة وفاة مع تسجيل 568 حالة إصابة لا تهدد الحياة.

وكتبت المنظمة في تغريدة: "زاد دمار البنية التحتية وخطوط المياه والصرف بعد الزلزال من احتمال تفشي الوباء".

وورد في تقرير صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن التفشي الحالي تفاقم بسبب "النقص الحاد" للمياه العذبة النظيفة في أنحاء البلاد.

وأضاف أن موسم الأمطار في سوريا كان "جافا على غير العادة" وحارا.

وتفشى الوباء، الذي ارتبط لأول مرة في أيلول/ سبتمبر 2022 بمياه ملوثة بالقرب من نهر الفرات، في أنحاء العديد من مناطق السيطرة في البلاد التي تمزقها الحرب المستمرة منذ أكثر من 10 سنوات.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك