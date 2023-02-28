مقتل أمريكي جراء تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية وواشنطن تدعو لمحاسبة المتورطين من الطرفين

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جنود إسرائيليون يفتشون سيارة قرب مدخل مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة، 28 فبراير، 2023.

قتل مواطن إسرائيلي-أمريكي الإثنين في أحدث واقعة ضمن أعمال العنف التي تشهدها الضفة الغربية المحتلة، وسط تصاعد حدة التوتر الذي يمثل تحديا للجهود الأمريكية في حث الجانبين على التهدئة والتعاون الأمني. في هذا السياق، دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إسرائيل إلى اتخاذ خطوات ضد المستوطنين الذين يقفون وراء أعمال العنف وكذلك المشتبه بهم في مقتل الإسرائيليين.

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أعلنت واشنطن الإثنين مقتل إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية جراء أعمال عنف شهدتها مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة.

وتفاعلا مع الحادث، ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس بما وصفه "القتل المروع لشقيقين إسرائيليين قرب نابلس ولإسرائيلي قرب أريحا تفيد معلوماتنا بأنه مواطن أمريكي أيضا".

ولم يكشف برايس هوية القتيل، لكن السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نايدز أشار في تغريدة إلى أنه رجل.

وجاء في تغريدة نايدز "يمكنني أن أؤكد أن مواطنا أمريكيا قتل في واحد من الهجمات الإرهابية في الضفة الغربية"، مضيفا "أصلي لعائلته".

ودعا برايس إسرائيل إلى اتخاذ خطوات ضد المستوطنين الذين يقفون وراء أعمال العنف كما والمشتبه بهم في مقتل الإسرائيليين.

وتابع برايس: "ندين أيضا العنف العشوائي الواسع النطاق الذي مارسه مستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين في أعقاب عمليات القتل".

وبحسب برايس قتل فلسطيني وأصيب 300 في هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون تم خلاله إحراق أبنية وسيارات.

وقال برايس: "هذه الأفعال غير مقبولة على الإطلاق".

وأكد أن واشنطن تثمن الدعوات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ من أجل وقف كل أعمال العنف التي يمارسها مستوطنون.

ودعا المتحدث "الحكومة الإسرائيلية إلى ضمان مساءلة كاملة للمسؤولين عن هذه الهجمات وملاحقتهم قضائيا".

وقال برايس: "يجب السعي إلى المساءلة والعدالة بالقدر نفسه من الصرامة في جميع حالات العنف المتطرف"

فرانس24/ أ ف ب

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