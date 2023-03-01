أردوغان يبقي موعد الانتخابات التركية المقرر في 14 أيار رغم الزلزال المدمر

ستجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا في 14 أيار/مايو كما كان مقررا، رغم الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في السادس من شباط/ فبراير الماضي، وفق ما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء. واستبعد أردوغان أي إرجاء للانتخابات التي أعلن أنه سيترشح مجددا خلالها.

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إن الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا ستجرى في 14 أيار/مايو كما هو مخطط له، على الرغم من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 شباط/فبراير.

واستنكر الرئيس التركي الانتقادات الموجهة لحكومته على إدارتها للكارثة مؤكدا "سنعطيهم الرد المناسب في 14 أيار/مايو". واستبعد في نفس السياق بحكم الأمر الواقع أي إرجاء للانتخابات التي أعلن أنه سيترشح مجددا خلالها رغم الوضع في المناطق المتضررة.

ويذكر أن أكثر من 45 ألف شخص قُتلوا في 11 محافظة في جنوب تركيا وجنوب شرقها جراء زلزال السادس من شباط/فبراير. وتزيد الحصيلة عن خمسين ألفا مع احتساب الضحايا الذين سقطوا في سوريا.

وكان الرئيس التركي اعتذر الإثنين عن التأخر الذي سجل في الأيام الأولى التالية للزلزال في تنظيم عمليات الإغاثة فيما كانت نداءات الاستغاثة تتعالى من بين الأنقاض.

واعتبر مجددا الأربعاء أمام برلمانيي حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أن عمليات الإغاثة تأخرت أياما عدة "بسبب الفوضى والأحوال الجوية"، مضيفا أنه "وبعد ساعات قليلة على الزلزال اتصلت وزاراتنا بسلطات المدن المتضررة وبدأت تنسيق العمل".

وأكد: "حاولنا القيام بكل ما هو متاح" منددا بما يجري مما وصفه بأنه "نقاشات سيئة النية" بشأن مؤسسات الدولة والجيش.

وقال أردوغان إن 14 مليون شخص تضرروا جراء الزلزال.

فرانس24/ أ ف ب

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