واشنطن تنتقد تصريحات وزير إسرائيلي دعا إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية وتصفها بـ"المثيرة للاشمئزاز"

النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

انتقدت واشنطن الأربعاء تصريحات وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش التي دعها فيها إلى "محو" بلدة حوارة الفلسطينية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحافيين إن تصريحات سموتريتش "بغيضة وغير مسؤولة ومثيرة للاشمئزاز"، داعيا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وغيره من كبار المسؤولين إلى استنكار تصريحات الوزير علنا.

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء إن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي دعها فيها إلى "محو" قرية حوارة الفلسطينية تصل إلى حد التحريض على العنف، وطلبت من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو التنصل منها علنا.

وطالبت الوزارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو التنصل من تصريحات وزير المالية علنا.

وأدلى سموتريتش، وهو قومي متطرف في ائتلاف نتانياهو اليميني، بهذه التصريحات في مؤتمر عقده الأربعاء وسط سلسلة من الهجمات الفلسطينية الدامية وعنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.

وردا على سؤال عن الهجوم الذي شنه مستوطنون على قرية حوارة الفلسطينية مطلع هذا الأسبوع، الذي وصفه جنرال إسرائيلي الثلاثاء بأنه "مذبحة"، قال سموتريتش: "أعتقد أن حوارة يجب محوها بالكامل"، مضيفا: "أعتقد أن على دولة إسرائيل أن تفعل ذلك".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحافيين، إن تصريحات سموتريتش "بغيضة وغير مسؤولة ومثيرة للاشمئزاز". وأضاف: "مثلما نندد بالتحريض الفلسطيني على العنف، فإننا نستنكر هذه التصريحات الاستفزازية التي تصل أيضا إلى حد التحريض على العنف".

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 10 أشخاص يشتبه في ضلوعهم في الهجوم الذي وقع ببلدة حوارة، وأودى بحياة فلسطيني.

وبعد تصريحاته، أصدر سموتريتش بيانا قال فيه إن وسائل الإعلام أساءت تفسير تصريحاته، دون أن يتراجع عن دعوته لمحو القرية. وقال: "لقد تحدثت عن كيف أن حوارة أصبحت قرية معادية تحولت إلى موقع إرهابي، حيث تُشن منها هجمات يومية على اليهود"، مضيفا أن تطبيق القانون بالأيدي ممنوع. وأضاف: "أدعم الرد على كل عمل إرهابي، بما في ذلك ترحيل أسر الإرهابيين".

فرانس24/ رويترز

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