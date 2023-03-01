لأول مرة منذ ست سنوات...الأمين العام للأمم المتحدة في العراق لتعزيز السلام وحقوق الإنسان

أ ف ب/ أرشيف

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في جنيف في 24 أيار/مايو 2018.

في محاولة لدعم جهود السلام في العراق، وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى بغداد الثلاثاء في زيارة هي الأولى له إلى العراق منذ 6 سنوات. ووفقا للمتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك فإن زيارة غوتيريس تهدف "لإعادة التأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم جهود العراق لتعزيز السلام وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة لجميع العراقيين". وسيلتقي المسؤول الأممي بـ"عدد من المسؤولين العراقيين بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات تدافع عن حقوق المرأة والشبيبة".

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أعلنت الأمم المتحدة عن وصول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى بغداد مساء الثلاثاء في زيارة هي الأولى له إلى العراق منذ 6 سنوات وسيسعى خلالها إلى "دعم جهود" السلام في هذا البلد.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان إن "الأمين العام حط لتوه في بغداد. هو هناك لإعادة التأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم جهود العراق لتعزيز السلام وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة لجميع العراقيين".

وأضاف أن غوتيريس سيلتقي في بغداد "عددا من المسؤولين العراقيين، من بينهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات تدافع عن حقوق المرأة والشبيبة، وسيعقد لقاء مع موظفي الأمم المتحدة" في العاصمة العراقية.

والخميس سيزور غوتيريس مخيما للنازحين شمال العراق، قبل أن يتوجه إلى أربيل حيث سيلتقي ممثلين عن حكومة إقليم كردستان.

وزار غوتيريس آخر مرة العراق في ربيع 2017.

ومن العراق سيتوجه الأمين العام إلى قطر للمشاركة في قمة أقل البلدان نموا.

فرانس24/ أ ف ب

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