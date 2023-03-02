مقتل فلسطيني واعتقال أربعة آخرين في مداهمة للجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

عناصر من شرطة الحدود الإسرائيلية خلال مواجهات مع فلسطينيين بعد مداهمة مدينة أريحا بالضفة الغربية. 1 آذار/مارس 2023.

قتل فلسطيني الأربعاء برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية دهم في الضفة الغربية المحتلة اعتقل على إثرها أيضا أربعة فلسطينيين اشتبه بتورطهم بعمليات إطلاق نار. ويأتي ذلك في خضم توتر متصاعد يشهده النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي الذي كان آخره حرق مستوطنين عشرات المنازل في بلدة حوارة الفلسطينية الأحد ما أدى إلى مقتل فلسطيني وإصابة العشرات.

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قتل الجيش الإسرائيلي الأربعاء، خلال عملية دهم في الضفة الغربية المحتلة، فلسطينيا يشتبه بضلوعه في هجوم أسفر عن مقتل إسرائيلي-أمريكي الإثنين، وفق ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان وفاة الشاب محمود جمال حسن حمدان (22 عاما) "متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي، خلال اقتحام مخيم عقبة جبر في أريحا"، فيما أشارت متحدثة باسم مستشفى هداسا في القدس، إلى أنه كان قد فارق الحياة عندما وصل إلى المنشأة الطبية.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته "اعتقلت 4 مخربين من ضمنهم المشتبه به بإطلاق النار" في الهجوم الذي استهدف السائق الإسرائيلي-الأمريكي البالغ من العمر 27 عاما إيلان غانيليس في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

وتابع بيان الجيش: "خلال النشاط تم رصد إصابة ناشط تخريبي حاول الهرب من منزل المخربين خلال عملية الاعتقال". وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "حاول اثنان آخران الهرب، فأطلق الجنود النار صوبهما" فاستسلما.

وقال محافظ أريحا جهاد أبو العسل في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، إن إصابة محمود جمال حسن حمدان كانت بليغة.

رشق حجارة وإضرام النار في المباني والسيارات والمحال التجارية

يأتي ذلك في خضم توتر متصاعد يشهده النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وتعرضت بلدة حوارة الفلسطينية الواقعة في شمال الصفة الغربية لهجوم الأحد، شنه مئات المستوطنين بعد مقتل إسرائيليين يقيمان في مستوطنة في الضفة الغربية بالرصاص، بعدما تعرضت سيارتهما لإطلاق نار لدى عبورها شارعا رئيسيا في حوارة.

ودخل مئات المستوطنين بلدة حوارة وعمدوا إلى رشق السكان الفلسطينيين بالحجارة وإضرام النار في مبان وحاويات النفايات والسيارات والمحال التجارية، ما أدى كذلك إلى مقتل فلسطيني وإصابة العشرات من أهالي البلدة.

والإثنين، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إنه يتوقع "أياما صعبة مقبلة".

وأمر بتعزيز قوات الأمن، وقال: "مع هذا أدعو الجميع إلى استعادة الهدوء. لا يمكننا أن نسمح بوضع يأخذ فيه المواطنون القانون بأيديهم".

وبحسب الشرطة تم توقيف 7 أشخاص مشتبه بهم.

ومنذ مطلع العام الجاري 2023، أودت أعمال العنف والمواجهات بحياة 64 فلسطينيا، بينهم مقاتلون ومدنيون بعضهم قصّر، و13 إسرائيليا بينهم 3 قاصرين، فضلا عن امرأة أوكرانية، وفق تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية يستند إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.

وتعهد الأحد ممثلون للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في لقاء عقد في العقبة في الأردن "الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف"، وفق بيان وزعته وزارة الخارجية الأردنية في ختام الاجتماع.

فرانس24/ أ ف ب

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