الجيش الإسرائيلي يقتل فتى فلسطينيا خلال مداهمة في الضفة الغربية

قتلت القوات الإسرائيلية الخميس فتى فلسطينيا يبلغ من العمر 15 عاما في الضفة الغربية المحتلة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان "استشهاد الطفل محمد نضال سليم"، مشيرة إلى إصابة شخصين آخرين أحدهما طفل في حالة صحية حرجة. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن جنوده أطلقوا النار على مشتبه بهم ألقوا ألعابا نارية على قواته أثناء قيامها بتفتيش منطقة عزون، مؤكدا وقوع جرحى.

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فتى فلسطيني يبلغ 15 عاما ليل الخميس، برصاص جنود إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان: "استشهاد الطفل محمد نضال سليم (15 عاما) برصاص حي أطلقه جنود الاحتلال وأصابه في الظهر، عند مدخل بلدة عزون" وسط الضفة الغربية.

وأصيب شخصان آخران أحدهما طفل في حالة صحية حرجة، بحسب الوزارة التي لم تحدد ملابسات الواقعة.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، إن أعمال عنف اندلعت في بلدة عزون شمال الضفة الغربية عندما وصلت قواته للبحث عن مشتبه بهم بعد إطلاق ألعاب نارية على مركبات إسرائيلية كانت تمر بجوار البلدة.

وأضاف الجيش أنه "على علم بالتقارير التي تفيد بأن بعض هؤلاء المشتبه بهم أصيبوا"، مؤكدا عدم إصابة أي جندي إسرائيلي، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

يأتي مقتل الفتى في سياق تصاعد العنف في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، لا سيما في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

والأحد، تعرضت بلدة حوارة الفلسطينية لهجوم شنه مستوطنون إسرائيليون، بعد ساعات على مقتل إثنين من المستوطنين أثناء مرورهما بسيارتهما عبر هذه البلدة، شمال الضفة الغربية.

وأضرم عشرات المستوطنين الغاضبين النار في منازل وسيارات ورشقوا البلدة بالحجارة طوال الليل.

ومنذ بداية العام، أودى النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بحياة 65 فلسطينيا من البالغين والأطفال والمقاتلين والمدنيين، فيما قُتل خلال الفترة ذاتها 13 بالغا وطفلا إسرائيليا، بينهم أفراد من قوات الأمن ومدنيون، إضافة إلى امرأة أوكرانية، وفق تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية، يستند إلى مصادر رسمية من الجانبين.

فرانس24/ أ ف ب

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