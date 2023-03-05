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طهران تنفي حصول أي اتفاق مع وكالة الطاقة الذرية بشأن التحقيق مع علمائها وتفتيش منشآتها النووية

02:48 تُظهر الصورة لقاء رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي مع مدير وكالة الطاقة الذرية الدولية رافايل غروسي في طهران، 3 آذار/ مارس 2023. © أ ف ب

نفت إيران الأحد، حصول أي اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مراقبة وتفتيش منشآتها النووية. وبعد تأكيد المدير العام للوكالة رافايل غروسي السبت أن إيران قدمت تطمينات واسعة النطاق بأنها ستتعاون في تحقيق متعثر منذ فترة طويلة بشأن جزيئات اليورانيوم التي عثر عليها في مواقع غير معلنة، فضلا عن إعادة تركيب أجهزة المراقبة التي أزيلت، نفى المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة النووية حصول أي اتفاق يمنح الوكالة صلاحية وحق التحقيق مع العلماء الإيرانيين، كما نفى الترخيص لتركيب أجهزة مراقبة في المنشآت النووية. مراسل فرانس24 في إيران علي الباشا فسر نفي طهران بضغط كبير يمارسه الرأي العام الإيراني.