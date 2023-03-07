النزاع الإسرائيلي الفلسطيني

سيارة فلسطيني هاجمها مستوطنون إسرائيليون أثناء تواجده مع أسرته في حوارة بالضفة الغربية المحتلة في 7 مارس/آذار 2023.

اندلعت ليلة الإثنين الثلاثاء اشتباكات بين مستوطنين إسرائيليين وفلسطينيين قرب بلدة حوارة في الضفة الغربية المحتلة، والتي كانت الأسبوع الماضي مسرحا لأحداث عنف شنّها عشرات المستوطنين ردا على مقتل شقيقين إسرائيليين. من جانبه، جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الليلة الماضية دعواته إلى الجانبين لتهدئة التوتر في المنطقة.

إعلان اقرأ المزيد

اشتبك مستوطنون إسرائيليون مع فلسطينيين ليلة الإثنين-الثلاثاء قرب بلدة حوارة في الضفة الغربية، والتي كانت قبل أسبوع مسرحا لأحداث عنف شنّها عشرات المستوطنين بعد مصرع شقيقين إسرائيليين.

وباتت حوارة، القرية الفلسطينية الواقعة قرب نقطة تفتيش رئيسية على أحد الطرق، أحدث بؤرة للتوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين في ظل العنف المتفاقم في الضفة الغربية المحتلة منذ أشهر.

وبعد اندلاع الاشتباكات، فرّقت قوات الجيش الإسرائيلي وشرطة الحدود حشودا قال الجيش إنها كانت تشارك في "عدد من أحداث الشغب العنيفة" قرب من حوارة ليلة الإثنين.

وأظهرت مقاطع مصورة جرى تداولها على منصات التواصل مجموعة من الشبان يرتدون ملابس سوداء يهاجمون سيارة أحد الفلسطينيين قبل أن يتمكن سائقها من الفرار.

كما أظهرت لقطات أخرى جنودا إسرائيليين يرقصون مع مستوطنين يهود في البلدة احتفالا بما يُسمى عيد المساخر اليهودي بينما يُسمع صوت يقول بالعبرية: "حوارة تم غزوها يا سادة!".

في ظل هذه التطورات، جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الليلة الماضية دعواته إلى الجانبين لتهدئة التوتر في الضفة الغربية، حيث قتلت القوات الإسرائيلية هذا العام أكثر من 65 فلسطينيا، من بينهم نشطاء مسلحون ومدنيون.

وقتل فلسطينيون خلال نفس الفترة 13 إسرائيليا وامرأة أوكرانية في سلسلة من الهجمات غير المنسقة على ما يبدو نفذها أفراد.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك