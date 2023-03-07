خروج مطار حلب عن الخدمة جراء غارات إسرائيلية

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الدفاعات الجوية السورية ترد على غارات إسرائيلية في جنوب دمشق. ليل 20 يوليو/تموز 2020.

شنت إسرائيل ضربة جوية على مطار حلب الدولي ما أدى إلى دمار مدرجه "وخروجه من الخدمة". وأعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الدفاعات اعترضت صواريخ أُطلقت من اتجاه البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية الساحلية. وكثفت إسرائيل العام الماضي ضرباتها على المطارات السورية لتعطيل استخدام طهران المتزايد لخطوط الإمداد الجوية لإيصال الأسلحة إلى حلفاء في سوريا ولبنان.

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أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، نقلا عن مصدر عسكري، بأن ضربة جوية إسرائيلية على مطار حلب الدولي دمرت مدرجه، وأدت إلى "خروجه من الخدمة".

وقالت الوكالة إن الدفاعات الجوية السورية اعترضت صواريخ أُطلقت من اتجاه البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية الساحلية في الساعة 2:07 فجرا بالتوقيت المحلي.

وكثفت إسرائيل العام الماضي ضرباتها على المطارات السورية، لتعطيل استخدام طهران المتزايد لخطوط الإمداد الجوية لإيصال الأسلحة إلى حلفاء في سوريا ولبنان، من بينهم جماعة حزب الله.

ونادرا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

ويبرر الجيش الإسرائيلي هذه الهجمات باعتبارها ضرورية لمنع عدوّته اللدودة إيران من الحصول على موطئ قدم لها عند حدود إسرائيل.

وتشهد سوريا نزاعا داميا منذ 2011، تسبب بمقتل حوالى نصف مليون شخص، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية، وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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