الجيش الإسرائيلي يقتل ثلاثة فلسطينيين في عملية عسكرية قرب مدينة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة

النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

قُتل ثلاثة فلسطينيين صباح الخميس في عملية عسكرية إسرائيلية قرب مدينة جنين في بالضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، حسب بيان لوزارة الصحة الفلسطينية. وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان أن اثنين من الشبان الثلاثة ينتميان إلى حركة الجهاد الإسلامي. والقتلى هم أحمد محمد ذيب فشفاشة (22 عاما) ونايف أحمد يوسف ملايشة (25 عاما) وسفيان عدنان إسماعيل فاخوري (26 عاما).

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أعلنت مصادر فلسطينية وإسرائيلية مقتل ثلاثة فلسطينيين صباح الخميس في تبادل لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية قرب مدينة جنين في بالضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان "استشهاد" ثلاثة شبان أطلقت عليهم القوات الإسرائيلية النار في جبع، قرب جنين (شمال)، وهم أحمد محمد ذيب فشفاشة (22 عاما) ونايف أحمد يوسف ملايشة (25 عاما) وسفيان عدنان إسماعيل فاخوري (26 عاما).

من جهتها، أوضحت الشرطة الإسرائيلية أن إطلاق النار وقع خلال عملية عسكرية شارك فيها مستعربون من حرس الحدود والجيش وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) في جبع لتوقيف مطلوبين يشتبه بارتكابهم هجمات على القوات الإسرائيلية في هذا القطاع من الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت في بيان أن اثنين من الشبان الثلاثة ينتميان إلى حركة الجهاد الإسلامي. وأكدت أنه "خلال العملية استهدفت نيران صادرة من سيارة الرجال المطلوبين عناصر خفر السواحل المستعربين" الذين "ردوا بإطلاق النار وقتلوا الرجال الثلاثة في السيارة". وتابع البيان أنه "عثر على عدد من الأسلحة والعبوات الناسفة في سيارتهم".

ونددت حركة الجهاد الإسلامي بـ"جريمة الاغتيال العدوانية البشعة".

وزير الأمن القومي الإسرائيلي: "إرهابيون بغيضون أطقوا النار على مقاتلينا"

من جانبه، أشاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بقوات الشرطة الإسرائيلية التي "قضت على إرهابيين بغيضين أطقوا النار على مقاتلينا"، وفق بيان صادر عن مكتبه.

أما مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند فقال في بيان: "نحن في خضم دوامة عنف يجب وقفها على الفور"، مشيرا إلى بيان مجلس الأمن الذي أدان في 20 شباط/فبراير الماضي "جميع أعمال العنف ضد المدنيين".

وتتزامن هذه الأحداث مع وصول وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى إسرائيل حيث سيلتقي نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، في إطار جولة في الشرق الأوسط. وقال المتحدث باسم البنتاغون إن هذا اللقاء الذي كان من المقرر أن يُعقد في تل أبيب، سيُعقد أخيرا في مطار بن غوريون.

مقتل 75 فلسطينيا من البالغين والأطفال والمقاتلين والمدنيين منذ بداية العام

منذ تولي بنيامين نتانياهو قيادة إحدى أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل في نهاية كانون الأول/ديسمبر، تتصاعد المواجهات خصوصا في الضفة الغربية، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي عملياته منذ أكثر من عام تقريبا، مع مقتل 75 فلسطينيا من البالغين والأطفال والمقاتلين والمدنيين منذ بداية العام.

وقُتل خلال الفترة نفسها 13 بالغا وطفلا إسرائيليا، بينهم أفراد من قوات الأمن ومدنيون، إضافة إلى امرأة أوكرانية، وفق تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية يستند إلى مصادر رسمية من الجانبين.

فرانس24/ أ ف ب

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