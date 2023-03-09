ثلاثة جرحى في إطلاق نار بتل أبيب والسلطات الإسرائيلية تعلن "القضاء" على منفذ الهجوم

قوات مسلحة إسرائيلية في موقع إطلاق النار في تل أبيب، 9 آذار/ مارس 2023.

أصيب ثلاثة أشخاص بالرصاص مساء الخميس بتل أبيب. ومن جانبها، قالت السلطات الإسرائيلية إنها قتلت "الإرهابي" الذي نفذه. وتمنى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي يقوم بزيارة رسمية إلى روما، "الشفاء العاجل للجرحى" في مداخلة تلفزيونية قصيرة.

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قالت السلطات الإسرائيلية إنها قتلت "إرهابيا" أطلق النار مساء الخميس وسط تل أبيل وأصاب ثلاثة أشخاص.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي في بيان صادر عن مكتبه "هجوم خطير في تل أبيب... أهنئ الشرطي الذي قام في عمل شجاع بالقضاء على الإرهابي الخسيس وأنقذ العديد من الأرواح".

وذكرت الشرطة في بيان مقتضب مباشرة بعد العملية "تحقق الشرطة في شبهة هجوم إرهابي... أطلق مشتبه به النار على أحد المارة قبل أن يحيّده عناصر شرطة".

وتم نقل ثلاثة جرحى إلى المستشفى بحسب منظمة الإغاثة "نجمة داود الحمراء".

وقال مدير "نجمة داود الحمراء" إيلي بين في تصريح لتلفزيون "كان": "قمنا بإجلاء ثلاثة مصابين بأعيرة نارية أحدهم في حالة حرجة وآخر في حالة خطرة وواحد إصابته طفيفة".

ووقع إطلاق النار في شارع ديزنغوف في وسط تل أبيب حيث أسفر هجوم نفذه فلسطيني عن مقتل ثلاثة أشخاص في نيسان/أبريل 2022.

وتمنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي يقوم بزيارة رسمية إلى روما، "الشفاء العاجل للجرحى" في مداخلة تلفزيونية قصيرة.

فرانس24/أ ف ب/ رويترز

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