ترحيب أمريكي بـ"الجهود لإنهاء الحرب في اليمن" إثر استئناف العلاقات بين إيران والسعودية

دبلوماسية

وانغ يي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية، علي شمخاني ، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ، ووزير الدولة والوطني. المستشار الأمني ​​للمملكة العربية السعودية ، مسعد بن محمد العيبان ، خلال اجتماع في بكين 10 مارس 2023.

في خطوة قد تنطوي عليها تغيرات إقليمية دبلوماسية كبرى، أعلنت كل من السعودية وإيران استئناف العلاقات الدبلوماسية التي كانت مقطوعة بين البلدين منذ عام 2016، ما أثار ردود أفعال مرحبة. وفي هذا السياق قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض "بوجه عام، نرحب بأي جهود للمساعدة في إنهاء الحرب في اليمن وتهدئة التوتر في منطقة الشرق الأوسط." فيما اعتبر كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي عودة العلاقات نصرا "للحوار" و"نصرا للسلام".

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على إثر إعلان السعودية وإيران الجمعة استئناف العلاقات بينهما في اتفاق توصلا إليه بعد أربعة أيام من المحادثات التي لم يُكشف عنها في بكين، تتالت ردود الأفعال في العالم.

وجاء في بيان عن إيران والسعودية والصين تأكيد الطرفين "على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

وقال مستشار الأمن الوطني السعودي مساعد بن محمد العيبان: "يأتي ترحيب قيادة المملكة بمبادرة فخامة الرئيس شي جينبينغ انطلاقا من نهج المملكة الثابت والمستمر منذ تأسيسها في التمسك بمبادئ حسن الجوار والأخذ بكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وانتهاج مبدأ الحوار والدبلوماسية لحل الخلافات".

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وتابع: "إننا إذ نثمن ما توصلنا إليه، ليحدونا الأمل أن نستمر في مواصلة الحوار البناء، وفقا للمرتكزات والأسس التي تضمنها الاتفاق، معربين عن تثميننا وتقديرنا لمواصلة جمهورية الصين الشعبية دورها الإيجابي في هذا الصدد".

من جهته قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: "السياسة مع دول الجوار، كونها المحور الرئيسي للسياسة الخارجية للحكومة الإيرانية، تتحرك بقوة في الاتجاه الصحيح والجهاز الدبلوماسي يعمل بنشاط للتحضير لمزيد من الخطوات على الصعيد الإقليمي".

الصين

فيما اعتبر كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي أن "هذا نصر للحوار، ونصر للسلام، ويقدم أنباء طيبة عظيمة في وقت يشهد فيه العالم كثيرا من الاضطرابات".

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وقال إن الصين ستواصل لعب دور بناء في التعامل مع القضايا الشائكة في العالم اليوم وستظهر تحليها "بالمسؤولية" بصفتها دولة كبرى. وأضاف "العالم لا يقتصر فقط على قضية أوكرانيا".

الولايات المتحدة

وأفاد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض "بوجه عام، نرحب بأي جهود للمساعدة في إنهاء الحرب في اليمن وتهدئة التوتر في منطقة الشرق الأوسط. يمثل خفض التصعيد والدبلوماسية جنبا إلى جنب مع الردع إحدى الركائز الأساسية للسياسة التي حددها الرئيس (جو) بايدن خلال زيارته للمنطقة العام الماضي".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي: "السعوديون أبقونا بالفعل على اطلاع بشأن هذه المحادثات التي كانوا يجرونها، تماما مثلما نبلغهم بأنشطتنا، لكننا لم نشارك بصورة مباشرة".

اليمن

وصرح كبير مفاوضي جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران محمد عبد السلام: "المنطقة بحاجة إلى استئناف العلاقات الطبيعية بين دولها حتى تستعيد الأمة الإسلامية أمنها المفقود نتيجة التدخل الأجنبي".

حزب الله

قال الأمين العام لحزب الله إن استئناف العلاقات بين إيران التي تدعم الجماعة اللبنانية المسلحة والسعودية "تحول جيد".

عمان

وأشار وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي قائلا: "نرحب بنتائج المحادثات التي استضافتها الصين بين الأشقاء في السعودية وإيران واتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية وتفعيل التعاون الأمني والاقتصادي والثقافي. نؤمن بأن هذه الخطوة ستعزز الأمن والاستقرار في المنطقة وتعمل على توطيد العلاقات بين الدول والشعوب".

الإمارات

وكتب المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش على تويتر "نرحب بالاتفاق بين السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ونثمن الدور الصيني في هذا الشأن. الإمارات مؤمنة بأهمية التواصل الإيجابي والحوار بين دول المنطقة نحو ترسيخ مفاهيم حسن الجوار والانطلاق من أرضية مشتركة لبناء مستقبل أكثر استقرارا للجميع".

قطر

أجرى رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية، اتصالين بنظيريه الإيراني والسعودي للترحيب بالاتفاق.

العراق

العراق يقول إن الاتفاق "فتح صفحة جديدة" بين إيران والسعودية.

فرانس24/ رويترز

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