الأميرة إيمان ابنة الملك الأردني تتزوج شابا يوناني الأصل يعيش في الولايات المتحدة

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صورة نشرها القصر الملكي الأردني تظهر الملك عبد الله الثاني (إلى اليسار) والملكة رانيا (إلى اليمين) وهما يقفان لالتقاط صورة مع العروس والعريس خلال حفل زفاف ابنتهما الكبرى الأميرة إيمان وجميل ألكسندر ثيرميوتيس في عمان في 12 شباط/مارس 2023.

شهدت العاصمة الأردنية عمان الأحد حفل زفاف الأميرة إيمان ابنة الملك عبد الله الثاني وسط حضور أفراد العائلة الملكية وضيوف محليين وعرب. وشاهد الأردنيون لأول مرة بثا مباشرا لحفل زفاف لأميرة من أبناء ملوكهم عبر قناة تابعة للديوان الملكي. وكانت الملكة رانيا قرينة الملك عبد الله وأم العروس، أقامت حفل حناء للأميرة إيمان الثلاثاء الماضي في قصر الحسينية. واشتمل الحفل على معزوفات وأغان تراثية وشعبية أردنية قدمتها فرقة نايا التي تعتبر أول فرقة نسائية في المملكة.

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عقد مساء الأحد حفل زفاف الأميرة إيمان، ابنة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا، من جميل ألكساندر ترميوتس المتحدر من أصول يونانية.

ونقلت قناة "المملكة" الرسمية حفل عقد القران الذي أقيم في القصر الملكي الذي يطلق عليه تسمية "بيت الأردن" غرب عمان بحضور الملك عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا، وولي العهد الأمير الحسين، إضافة إلى عدد من الأمراء والأميرات وأفراد أسرة جميل ألكساندر ترميوتس.

وارتدت الأميرة إيمان فستان زفاف طويل ومزركش بينما كانت تحمل باقة ورد بيضاء فيما ارتدى زوجها بدلة رسمية سوداء.

والأميرة إيمان من مواليد 1996، وهي الابنة الأولى للملك عبد الله والملكة رانيا، والثانية في ترتيب الأسرة المالكة بعد ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني. وهي خريجة جامعة جورج تاون الأمريكية.

أما جميل ألكساندر ترميوتس فهو من مواليد العاصمة الفنزويلية كراكاس عام 1994، ويتحدر من أصول يونانية. كما يحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، ويعمل في قطاع الخدمات المالية في نيويورك.

وللملك عبد الله والملكة رانيا ابنة ثانية هي الأميرة سلمى، من مواليد عام 2000، وولدان هما الأمير الحسين ولي العهد وهو من مواليد 1994 والأمير هاشم من مواليد 2005.

وأقامت الملكة رانيا الثلاثاء الماضي في قصر الحسينية بعمان حفل حناء للأميرة إيمان، ونشرت الملكة بعض الصور والمقاطع المصوّرة من الحفل عبر حسابها الرسمي على موقع انستغرام، حيث تظهر العروس في ثوب أبيض مطرز زينته بحزام ذهبي.

وفي الخامس من تموز/يوليو الماضي، أعلن الديوان الملكي رسمياً خطوبة الأميرة إيمان على جميل ألكساندر ترميوتس، بحضور أفراد الأسرة الملكية.

فرانس24/أ ف ب

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