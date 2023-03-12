الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل ثلاثة مسلحين فلسطينيين قرب نابلس في الضفة الغربية

عناصر من شرطة الحدود الإسرائيلية يتخذون مواقعهم خلال مواجهات مع فلسطينيين وسط مداهمة في أريحا بالضفة الغربية المحتلة في 1 مارس/آذار 2023.

قُتل ثلاثة مسلحين فلسطينيين برصاص الجنود الإسرائيليين صباح الأحد قرب نابلس شمال الضفة الغربية بعد أن فتحوا النار على موقع عسكري حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، مشيرا إلى "تحييد ثلاثة رجال مسلحين" واستسلام رابع تم احتجازه للاستجواب. ومنذ بداية العام الجاري، أدت أعمال عنف مستمرة لمقتل 81 فلسطينيا و13 إسرائيليا.

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قال الجيش الإسرائيلي إن ثلاثة مسلحين فلسطينيين قتلوا برصاص جنوده صباح الأحد قرب نابلس بشمال الضفة الغربية، بعد أن فتحوا النار على موقع عسكري إسرائيلي.

وحدث تبادل إطلاق النار على حاجز صرة جيت في منطقة خاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية غرب مدينة نابلس.

وقال سكان صرة إنهم سمعوا عيارات نارية عند حوالي الساعة 03,30 (01,30 ت غ). كما ذكرت مصادر طبية فلسطينية أنه لم يتم إدخال قتلى إلى مشرحة نابلس، مما يوحي بأن الجيش الإسرائيلي يحتفظ بالجثامين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان بأن "مسلحين أطلقوا النار على جنود (إسرائيليين) في نقطة عسكرية مجاورة لمفترق طرق جيت". مضيفا: "الجنود ردوا (...) بالذخيرة الحية" و"تم تحييد ثلاثة رجال مسلحين" بينما استسلم رابع وهو محتجز للاستجواب.

وأكد المتحدث باسم الجيش وقت لاحق أن المهاجمين الثلاثة الذين تم "تحييدهم" فلسطينيون وأنهم قتلوا. وقال الجيش إنه لم يصب أي جندي إسرائيلي.

وردا على سؤال لفرانس برس، قالت مصادر أمنية فلسطينية إنها لا تملك أي تفاصيل فورية بشأن مقتل هؤلاء الفلسطينيين.

ومنذ بداية 2023، أدت أعمال العنف إلى مقتل 81 فلسطينيا بينهم أفراد فصائل مسلحة ومدنيون بينهم عددد من القصر، و13 إسرائيليا هم 12 مدنيا بينهم ثلاثة قاصرين وشرطي واحد بالإضافة إلى سيدة أوكرانية حسب حصيلة وضعتها فرانس برس استنادا لمصادر رسمية فلسطينية وإسرائيلية.

فرانس24/ أ ف ب

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