السلطات الإيرانية تعلن العفو عن 22 ألف شخص اعتقلوا خلال الاحتجاجات

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المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي قبيل إلقائه كلمة أمام زوار من قم، في طهران 9 كانون الثاني/يناير 2023.
المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي قبيل إلقائه كلمة أمام زوار من قم، في طهران 9 كانون الثاني/يناير 2023. © أ ف ب/ أرشيف
نص: فرانس24 تابِع
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أعلن رئيس السلطة القضائية في إيران حسين محسني أجئي الإثنين أنه تم العفو عن 22 ألف شخص تم اعتقالهم أثناء الاحتجاجات، وفق وكالة إرنا الرسمية. فيما كان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قد أعلن عن أول قرارات العفو في فبراير/شباط الماضي.

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قالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) عن رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني أجئي الإثنين إنه تم العفو عن 22 ألف معتقل تم إيداعهم السجن خلال الاحتجاجات.

ويذكر أن البلاد تجتاحها احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سبتمبر/ أيلول الماضي الأمر الذي أدى  إلى اعتقالات واسعة النطاق.

هذا، وكان قد أعلن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي عن أول قرارات العفو في فبراير/ شباط الماضي

فرانس24/ رويترز

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