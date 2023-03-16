أربعة قتلى فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في عملية عسكرية بجنين

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مقتل أربعة فلسطينيين في عملية عسكرية إسرائيلية في جنين، 16 آذار/ مارس 2023.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس، مقتل أربعة من سكان جنين شمال الضفة الغربية المحتلة برصاص قوات إسرائيلية. فيما قال الجيش الإسرائيلي إن قواته تنشط في مخيم المدينة.

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لقي أربعة فلسطينيين مصرعهم برصاص قوات إسرائيلية الخميس، في عملية متواصلة للجيش في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وأكدت الوزارة في بيان مقتضب، مقتل أربعة أشخاص "برصاص الاحتلال في جنين" بالإضافة إلى إصابة 23 آخرين بالرصاص الحي، بينهم أربعة في حالة خطيرة.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن "قوات الأمن تنشط حاليا في مخيم جنين".

وبحسب وزارة الصحة، فإن القتلى هم "يوسف شريم (29 عاما)، ونضال أمين خازم (28 عاما)، وعمر عوادين (16 عاما)، ولؤي الزغير (37 عاما)".

وخازم هو قريب رعد خازم الذي نفذ في نيسان/أبريل العام الماضي هجوما داميا في شارع ديزنجوف في تل أبيب الساحلية، قتل خلاله شخصان على الأقل.

وقال محافظ جنين أكرم الرجوب للتلفزيون الرسمي الفلسطيني، "الذين قتلتهم إسرائيل مدنيون كانوا عزلا ولا يحملون أي سلاح".

ومنذ بداية العام الجاري، أدت أعمال العنف إلى مقتل 84 فلسطينيا بينهم عناصر في فصائل مسلحة ومدنيون بينهم عدد من القصر، وفي الجانب الإسرائيلي قضى 13 إسرائيليا هم 12 مدنيا - بينهم ثلاثة قاصرين -، وشرطي واحد بالإضافة إلى سيدة أوكرانية، حسب حصيلة وضعتها وكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.

ووصفت حركة حماس الإسلامية مقتل الفلسطينيين الأربعة، بأنها "جريمة اغتيال".

وقالت في بيان على لسان الناطق باسمها عبد اللطيف القنوع "جريمة اغتيال أبطال المقاومة في جنين لن تمر دون رد عليها، وشعبنا ومقاومته قادرون على ضرب الاحتلال ".

أما حركة الجهاد الإسلامي فاعتبرتها "جريمة اغتيال جبانة".

وحملت الحركة في بيان "الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها وسيدفع ثمن هذه الجرائم".

فرانس24/ أ ف ب

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