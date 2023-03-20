اتفاق على تبادل للأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين في جنيف

أعلن الحوثيون الإثنين أنهم سيطلقون سراح 15 سعوديا وثلاثة سودانيين وآخرين مقابل 700 أسير إثر مفاوضات تمت تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف بخصوص تبادل الأسرى. وتتضمن قائمة الأسرى السبع مئة مدنيين من يبينهم نساء بحسب كبير المفاوضين في جماعة الحوثيين.

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قالت جماعة الحوثيين اليمنية المتحالفة مع إيران الإثنين إنها ستطلق سراح 15 سعوديا وثلاثة سودانيين وآخرين مقابل 700 أسير بعد محادثات لتبادل الأسرى برعاية الأمم المتحدة في جنيف.

وقال محمد عبد السلام كبير المفاوضين في الجماعة على تويتر: "بناء على اتفاق السويد وبعد جولات عديدة من المفاوضات لمعالجة ملف الأسرى تتجه المفاوضات الجارية في جنيف برعاية الأمم المتحدة نحو التوصل لصفقة إنسانية يتحرر بموجبها 700 أسير بينهم نساء ومدنيون مقابل الإفراج عن 15 سعوديا من أسرى الحرب و3 سودانيين وآخرين".

فرانس 24 / أ ف ب

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