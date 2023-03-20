بايدن يؤيد في اتصال مع نتانياهو "تسوية" بشأن الإصلاحات القضائية الإسرائيلية

الرئيس الأمريكي جو بايدن (يسار) يتحدث في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع في القدس 9 آذار/مارس 2016.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في اتصال هاتفي، إنه يؤيد التوصل إلى حل وسط بشأن إصلاحات قضائية مثيرة للجدل أدت إلى احتجاجات شعبية على مدار 11 أسبوعا. من جهته أفاد مكتب نتانياهو بأنه أكد لبايدن أن "ديمقراطية إسرائيل متينة". ويقول منتقدون للتغييرات المزمعة إن نتانياهو يتبنى خطوات من شأنها الإضرار بالضوابط والتوازنات الديمقراطية، فيما يقول المؤيدون إن التغييرات ضرورية لكبح ما يرونه تدخلا نشطا من السلطة القضائية في السياسة.

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أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مكالمة الأحد مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو عن دعمه إيجاد "تسوية" على صعيد التعديل المثير للجدل للنظام القضائي الإسرائيلي، حسبما أعلن البيت الأبيض.

وفي أول تصريح له بشأن هذه القضية، قال بايدن إن الإصلاحات يجب أن تحترم ما أسماه القيم الديمقراطية الأساسية.

وتشهد إسرائيل منذ 11 أسبوعا احتجاجات على مشروع تعديل النظام القضائي.

ويثير المشروع احتجاجات وتظاهرات يشارك فيها الآلاف منذ أكثر من شهرين، إذ يرى معارضوه أنه يرمي إلى تقويض السلطة القضائية لصالح السلطة السياسية، محذّرين من أنه يشكّل تهديدا للنظام الديمقراطي.

ويعتبر معارضو التعديل أنه يمنح السياسيين مزيدا من السلطة على حساب القضاء، وأنه يهدف إلى حماية رئيس الوزراء الذي يواجه محاكمة بتهم تتعلق بالفساد، وهو ما ينفيه نتانياهو.

مبديا خشيته من أن يعمّق المشروع الانقسام في المجتمع الإسرائيلي، عرض الرئيس إسحاق هرتسوغ مقترح تسوية الأربعاء، سارعت الحكومة لرفضه.

وجاء في بيان البيت الأبيض أن بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن القيم الديمقراطية هي "علامة فارقة" في العلاقات الأمريكية- الإسرائيلية.

وأوضح بيان البيت الأبيض أن "الرئيس عرض دعم الجهود الراهنة لإيجاد تسوية بشأن التعديل المقترح للنظام القضائي يتوافق مع تلك المبادئ الأساسية".

وقال بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي إن "المجتمعات الديمقراطية تزداد قوة بالضوابط والتوازنات الحقيقية، وإن السعي إلى تغييرات جذرية يجب أن يحظى بأوسع تأييد شعبي ممكن".

من جهته، أفاد مكتب نتنياهو بأنه أكد لبايدن أن ديمقراطية إسرائيل متينة.

وقال المكتب إنه قال للرئيس الأمريكي إن "إسرائيل كانت وستظل ديمقراطية قوية ونابضة بالحياة".

فرانس24/ أ ف ب

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