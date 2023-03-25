إسرائيل: وزير الدفاع يحذر من أن الانقسام الداخلي بشأن التعديل القضائي يمثل خطرا مباشرا على أمن البلاد

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت السبت من أن الانقسام الداخلي بشأن تعديل النظام القضائي يمثل خطرا مباشرا على أمن البلاد، فيما احتشد آلاف الإسرائيليين في تل أبيب ضد الإصلاح المثير للجدل الذي تسعى الحكومة اليمينية المتشددة إلى إقراره. ومن المقرر أن يصوت المشرعون الإسرائيليون على بنود أساسية في مشروع تعديل النظام القضائي الأسبوع المقبل، لا سيما آلية تعيين القضاة.

إعلان اقرأ المزيد

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت السبت أن الانقسام الداخلي بشأن تعديل النظام القضائي الذي تطرحه الحكومة يمثل خطرا مباشرا على أمن البلاد، فيما احتشد آلاف الإسرائيليين في تل أبيب ضد الإصلاح المثير للجدل الذي تسعى الحكومة اليمينية المتشددة إلى إقراره.

وقال غالانت في بيان تلفزيوني مقتضب: "يتسرب الانقسام الداخلي المتفاقم إلى مؤسسات الجيش والدفاع، هذا خطر واضح ومباشر وحقيقي لأمن إسرائيل".

وأظهر البيان الشقاق الحادث في ائتلاف نتنياهو، إذ دعا إيتمار بن جفير وزير الأمن الوطني من اليمين المتطرف نتنياهو بفصل جالانت فور صدور تعليقاته.

وكانت المستشارة القانونية لحكومة إسرائيل الي باهراف ميارا وصفت تدخل رئيس الوزراء في مشروع إصلاح النظام القضائي الذي يقسم البلاد بأنه "غير قانوني" في ظل استمرار محاكمته بتهمة الفساد.

وأشارت إلى حكم قضائي سابق يشير إلى ان رئيس وزراء وجه له اتهام لا يحق له القيام بإجراءات تثير مخاوف من وجود تضارب في المصالح".

بشكل عام، يرى معارضو المشروع الذي يهدف إلى تعزيز سلطة المسؤولين المنتخبين على حساب القضاء، أنه يهدد الديمقراطية في الدولة العبرية، وتعرض لانتقادات من خارج إسرائيل ولا سيما من الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يصوت المشرعون الإسرائيليون على بنود أساسية في مشروع تعديل النظام القضائي الأسبوع المقبل، لا سيما آلية تعيين القضاة.

وأدخلت عليه تعديلات على صعيد اللجان في الأيام الأخيرة بغية ضمان تأييد أكبر خلال التصويت، فيما أكد نتانياهو أن النص سيطرح على التصويت لإقراره في جلسة عامة "الأسبوع المقبل".

في خطابه المتلفز الخميس قال نتانياهو: "سأبذل كل الجهود، كلها، من أجل تهدئة النفوس ووضع حد للانقسام في صفوف الشعب". لكنه شدد على أن حكومته لا تزال "مصممة على تصحيح التعديل الديموقراطي بحس من المسؤولية والدفع به قدما بما يعيد التوازن الصحيح بين السلطات".

لكن المعارضة استبعدت تأييد أي نص في المشروع قبل وقف آليته التشريعية بالكامل. وأُعلن عن تنظيم تظاهرات مدى أسبوع في مختلف أنحاء البلاد لا سيما أمام منازل وزراء والأربعاء أمام البرلمان.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك