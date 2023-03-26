إسرائيل: إقالة وزير الدفاع يواف غالانت بعد دعوته الى تجميد مشروع تعديل النظام القضائي

وزير الدفاع الإسرائيلي المقال يواف غالانت في القدس، في 15 يناير/كانون الثاني 2023.

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد إقالة وزير الدفاع في حكومته، يوآف غالانت، على خلفية تصريحات أدلى بها الأخير بشأن تعديل النظام القضائي الذي قاله إنه يمثل خطرا مباشرا على أمن البلاد.

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أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد وزير الدفاع يواف غالانت بعد أن دعا إلى تجميد آلية تعديل النظام القضائي الذي تسعى إليه الحكومة لشهر. وقال مكتب نتانياهو في بيان مقتضب إن "رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قرر إقالة وزير الدفاع يواف غالانت من منصبه".

وفي خطاب مساء السبت، قال غالانت الذي ينتمي الى حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه نتانياهو إنه يخشى أن يؤدي استمرار الانقسام في صفوف الشعب حول هذا الملف إلى "تهديد حقيقي لأمن اسرائيل"، داعيا إلى "وقف الآلية التشريعية".

ومن المقرر أن يصوت المشرعون الإسرائيليون على بنود أساسية في مشروع تعديل النظام القضائي الأسبوع المقبل، لا سيما آلية تعيين القضاة.

وفي سياق متصل، أمهلت المحكمة العليا في إسرائيل الأحد بنيامين نتانياهو أسبوعا للرد على التماس قدمته "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" غير حكومية تطالب بإدانته بـ"ازدراء المحكمة" على خلفية خطاب له بثه التلفزيون الخميس.

وجدد رئيس الوزراء في خطابه تصميمه على المضي قدما في مشروعه تعديل النظام القضائي، متعهدا "وضع حد للانقسام في صفوف الشعب" في خضم تظاهرات حاشدة مناهضة للمشروع المطروح حاليا على البرلمان، مستمرة منذ نحو ثلاثة أشهر.

فرانس24/ أ ف ب

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