إسرائيل والإمارات تتفقان على بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة

علما الإمارات وإسرائيل يرفرفان في معرض إكسبو 2020 دبي في الإمارة الخليجية في 31 كانون الأول/ يناير 2022.

اتفقت إسرائيل والإمارات الأحد على بدء سريان اتفاقية تجارة حرة تهدف إلى تقليص التعرفة الجمركية عن البضائع المتداولة بين البلدين أو إلغائها. وتوصل البلدان إلى الاتفاق لأول مرة في أيار/مايو الماضي، ووعدا بتعزيز التجارة الثنائية بعد تطبيع العلاقات بينهما في عام 2020 في اتفاق عقد بوساطة أمريكية. وفي العام 2022 تخطت قيمة التبادلات التجارية بين الدولة العبرية والإمارات 2,5 مليار دولار باستثناء المنتجات المعلوماتية والخدمات، ما يضع الدولة الخليجية في المرتبة 16 بقائمة أكبر الشركاء التجاريين لإسرائيل.

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وقعت الأحد إسرائيل والإمارات، اللتان طبعتا العلاقات الدبلوماسية بينهما في العام 2020، اتفاقا جمركيا يعد المرحلة الأخيرة قبل دخول اتفاقية التجارة الحرة، الأولى من نوعها بين الدولتين، حيز التنفيذ.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو: "الاتفاق الجمركي الذي وقع اليوم سيفضي إلى دخول اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل والإمارات حيز التنفيذ"، في إشارة إلى الاتفاق الذي أبرم في أيار/مايو 2022، واصفا الاتفاق بأنه "تاريخي".

وأشار نتانياهو الذي حضر مراسم توقيع الاتفاق بين وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين والسفير الإماراتي لدى إسرائيل محمد آل خاجة، إلى أن اتفاقية التجارة الحرة "ستخفض الرسوم الجمركية، وتكاليف المعيشة، وستحفز الأعمال التجارية بين إسرائيل والإمارات".

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليور هايات، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، إلى أن الاتفاق الجمركي هو "المرحلة الأخيرة" قبل دخول اتفاقية التجارة الحرة "حيز التنفيذ في الأول من نيسان/أبريل".

وجاء في بيان الخارجية الإسرائيلية: "ما إن يدخل اتفاق التجارة الحرة حيز التنفيذ نحو 96 % من السلع، حتى تخفض أو تلغى رسومها الجمركية"، مشيرا إلى أن الخطوة ستتيح "للشركات الإسرائيلية المشاركة في مناقصات تطلقها حكومة الإمارات".

من جهتها، أعلنت سفارة الإمارات في إسرائيل توقيع اتفاق التعاون الجمركي الذي سيفعل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. وأشارت إلى أن الدولة الخليجية تتوقع "من خلال هذه الاتفاقية مضاعفة التجارة البينية، وتحسين مستوى المعيشة، وخفض أسعار السلع".

في العام 2022، تخطت قيمة التبادلات التجارية بين الدولة العبرية والإمارات 2,5 مليار دولار (نحو 2,3 مليار يورو)، باستثناء المنتجات المعلوماتية والخدمات، ما يضع الدولة الخليجية في المرتبة 16 في قائمة أكبر الشركاء التجاريين لإسرائيل، وفق الخارجية الإسرائيلية.

وتوصلت إسرائيل والإمارات إلى اتفاق لتطبيع العلاقات في 2020، في إطار سلسلة من الاتفاقات أبرمت بوساطة أمريكية، وسميت "اتفاقات أبراهام".

فرانس24/ أ ف ب

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