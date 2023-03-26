تزايد ضغوط حزبية على نتانياهو بعد دعوة وزير الدفاع لتعليق التعديلات القضائية

متظاهرون يشتبكون مع أفراد من قوات الأمن خلال "يوم الشلل الوطني"، إذ تمضي حكومة الائتلاف الوطني برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قدما في مشروع قانون الإصلاح القضائي، في تل أبيب، إسرائيل، 23 آذار/مارس 2023.

حظيت دعوة وزير الدفاع يوآف غالانت لتعليق تعديلات مقترحة على النظام القضائي في إسرائيل بالعديد من الأصوات الداعمة من داخل حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. وتزيد هذه الدعوة من الضغوط الحزبية ضد نتانياهو وترفع احتمال تقلص الأغلبية البرلمانية التي تحظى بها الحكومة.

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انضم نائب بارز في الكنيست الإسرائيلي من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الأحد لدعوة أطلقها وزير الدفاع لتعليق تعديلات مقترحة على النظام القضائي تسببت في جدل وانقسام وأثارت احتمال تقلص الأغلبية البرلمانية التي تحظى بها الحكومة.

وزادت تلك الانشقاقات في حزب رئيس الوزراء وفي حكومته الضغوط الناجمة عن احتجاجات حاشدة غير مسبوقة مستمرة منذ أشهر نظمها إسرائيليون يرون أن حزمة التعديلات تعرض استقلال المحاكم والقضاء للخطر.

ويقول نتانياهو إن تلك التعديلات ستحقق توازنا بين دوائر الحكم. ويخضع نتانياهو لمحاكمات بتهم فساد ينفيها.

ومن المقرر أن يُطرح مشروع قانون أساسي يمنح ائتلافه الحاكم مزيدا من السيطرة على تعيين القضاة في الكنيست للتصديق عليه هذا الأسبوع. ولنتنياهو وحلفائه 64 مقعدا من إجمالي مقاعد الكنيست البالغ عددها 120.

إلا أن وجود معارضة من داخل ليكود ألقى بظلال الشك على ما إذا كان هذا التصويت، الذي لم يتحدد له موعد نهائي بعد، سيجرى من الأصل.

ويذكر أن وزير الدفاع يوآف غالانت، وهو نائب عن الليكود أيضا، خالف السبت، موقف الحزب العام وحث نتانياهو علنا على تعليق إقرار التشريع لمدة شهر وقال إن الاحتجاجات التي خرجت على مستوى إسرائيل ضد التعديلات وانضم لها عدد متزايد من جنود الاحتياط تؤثر على عمل القوات النظامية وتهدد الأمن القومي.

وقال غالانت في تصريحات بثها التلفزيون "لن أجعل ذلك يسيرا" في إشارة إلى احتمال امتناعه عن التصويت على التصديق على مشروع القانون إذا ما جري هذا الأسبوع.

ودعا يولي أدلشتين النائب عن الليكود ورئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع في الكنيست الأحد أيضا لتعليق التعديلات القضائية لإتاحة الفرصة للنقاش والمراجعة.

ولدى سؤاله خلال مقابلة عما إذا كان سيمتنع عن التصويت أو يصوت ضد مشروع القانون، لم يجب بشكل مباشر لكنه أشار لعدم حضوره جلسات في الكنيست هذا الشهر.

وقال أدلشتين لراديو الجيش الإسرائيلي "أحتاج لأن أذكركم بأنني لم أحضر القراءات الأولى لمشاريع القوانين تلك عندما لم يستمعوا لي في ليكود وتجاهلوا دعوتي للحوار".

وأضاف "لا نريد أن نتخلى تماما عن التعديلات (لكن)... طرحها للتصويت قبل أن يتضح وجود دعم لها سيكون مخاطرة من الأفضل تجنبها".

ورحب النائب البارز عن الليكود دافيد بيتان بتصريحات غالانت كما تحدث النائب إيلي دالال عن تفضيله لتعليق التصديق على التشريع. لكن لم يتضح بعد إن كان هناك نواب آخرون من ليكود قد يمتنعون عن التصويت خلال طرح التشريع للتصديق عليه.

وعاد نتانياهو في وقت مبكر من صباح الأحد لإسرائيل بعد أن أنهى زيارة للندن لكنه لم يعلق بعد على دعوة أعضاء من حزبه لتعليق التعديلات.

لكن النائبة عن الليكود تالي غوتليب المؤيدة للتعديلات القضائية بدت غير منزعجة من تلك الاعتراضات.

وقالت لمحطة 103 إف.إم الإذاعية في تل أبيب "لدينا 62 (سيصوتون بنعم) وحتى إن لم يحضر شخص ما فسيكون لدينا 61. سيجرى التصويت هذا الأسبوع".

فرانس24/ رويترز

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