إسرائيل: الرئيس إسحاق هرتسوغ يدعو الحكومة إلى وقف التعديلات القضائية على الفور
نشرت في:
حث الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ حكومة بلاده الإثنين، على وقف الإجراءات الخاصة بالتعديلات القضائية المثيرة للجدل. يأتي هذا، على خلفية إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لوزير دفاعه بسبب اعتراضه على هذه التعديلات واندلاع احتجاجات حاشدة في البلاد.
في تغريدة على منصة تويتر الإثنين، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الحكومة إلى وقف الإجراءات المتعلقة بالتعديلات القضائية التي أثارت جدلا واسعا في البلاد.
وكتب هرتسوغ "من أجل وحدة شعب إسرائيل ومن أجل المسؤولية، أدعوكم إلى وقف الإجراءات التشريعية على الفور".
למען אחדות עם ישראל, למען האחריות המתחייבת אני קורא לכם לעצור את הליך החקיקה לאלתר.— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) March 27, 2023
אני פונה לראשי כל סיעות הכנסת, קואליציה ואופוזיציה כאחד, לשים את אזרחי המדינה מעל הכול, ולנהוג באחריות ובאומץ ללא דיחוי נוסף. תתעשתו כעת! זה לא רגע פוליטי, זה רגע למנהיגות ואחריות.
يحدث هذا بعد يوم من إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوزير دفاعه بسبب اعتراضه على هذه التعديلات. وتسبب هذا القرار في اندلاع احتجاجات حاشدة في شوارع البلاد.
فرانس24/ رويترز
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوماشترك