إسرائيل: الرئيس إسحاق هرتسوغ يدعو الحكومة إلى وقف التعديلات القضائية على الفور

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ يحث الحكومة على وقف الإصلاح القضائي المثير للجدل. في 27 مارس/ آذار 2023.

حث الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ حكومة بلاده الإثنين، على وقف الإجراءات الخاصة بالتعديلات القضائية المثيرة للجدل. يأتي هذا، على خلفية إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لوزير دفاعه بسبب اعتراضه على هذه التعديلات واندلاع احتجاجات حاشدة في البلاد.

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في تغريدة على منصة تويتر الإثنين، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الحكومة إلى وقف الإجراءات المتعلقة بالتعديلات القضائية التي أثارت جدلا واسعا في البلاد.

وكتب هرتسوغ "من أجل وحدة شعب إسرائيل ومن أجل المسؤولية، أدعوكم إلى وقف الإجراءات التشريعية على الفور".

למען אחדות עם ישראל, למען האחריות המתחייבת אני קורא לכם לעצור את הליך החקיקה לאלתר.



אני פונה לראשי כל סיעות הכנסת, קואליציה ואופוזיציה כאחד, לשים את אזרחי המדינה מעל הכול, ולנהוג באחריות ובאומץ ללא דיחוי נוסף. תתעשתו כעת! זה לא רגע פוליטי, זה רגע למנהיגות ואחריות. — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) March 27, 2023

يحدث هذا بعد يوم من إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوزير دفاعه بسبب اعتراضه على هذه التعديلات. وتسبب هذا القرار في اندلاع احتجاجات حاشدة في شوارع البلاد.

فرانس24/ رويترز

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