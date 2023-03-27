إسرائيل: الرئيس إسحاق هرتسوغ يدعو الحكومة إلى وقف التعديلات القضائية على الفور

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الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ يحث الحكومة على وقف الإصلاح القضائي المثير للجدل. في 27 مارس/ آذار 2023.
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ يحث الحكومة على وقف الإصلاح القضائي المثير للجدل. في 27 مارس/ آذار 2023. © أسوشيتد برس/أرشيف
نص: فرانس24 تابِع
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حث الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ حكومة بلاده الإثنين، على وقف الإجراءات الخاصة بالتعديلات القضائية المثيرة للجدل. يأتي هذا، على خلفية إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لوزير دفاعه بسبب اعتراضه على هذه التعديلات واندلاع احتجاجات حاشدة في البلاد.

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في تغريدة على منصة تويتر الإثنين، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الحكومة إلى وقف الإجراءات المتعلقة بالتعديلات القضائية التي أثارت جدلا واسعا في البلاد.

وكتب هرتسوغ "من أجل وحدة شعب إسرائيل ومن أجل المسؤولية، أدعوكم إلى وقف الإجراءات التشريعية على الفور".

 

 

يحدث هذا بعد يوم من إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوزير دفاعه بسبب اعتراضه على هذه التعديلات. وتسبب هذا القرار في اندلاع احتجاجات حاشدة في شوارع البلاد.

فرانس24/ رويترز

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