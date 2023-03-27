البيت الأبيض يحث زعماء إسرائيل على التوصل إلى حل لإنهاء أزمة الإصلاحات القضائية

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وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال مؤتمر صحافي مشترك في القدس في 30 كانون الثاني/يناير 2023.

عبّرت متحدثة باسم البيت الأبيض الأحد، عن قلق الولايات المتحدة البالغ إزاء الأحداث في إسرائيل، وقالت إنها "تحث بشدة" الزعماء هناك على التوصل إلى تسوية في أقرب وقت ممكن لإنهاء أزمة التعديلات القضائية، بعد أن أثار قرار إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي احتجاجات حاشدة في البلاد. يأتي هذا على خلفية دخول حكومة ائتلاف نتنياهو المؤلفة من أحزاب قومية ودينية في مأزق بسبب الانقسامات القوية حول خطط الإصلاحات القضائية.

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أعربت أدريان واتسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض في بيان الأحد، عن قلق بلدها الشديد بسبب ما يحدث في إسرائيل بخصوص مشروع قانون الإصلاحات القضائية، وقالت "نواصل حث القادة الإسرائيليين بشدة على التوصل إلى تسوية في أقرب وقت ممكن. نعتقد أن هذا هو أفضل طريق للمضي قدما لإسرائيل وجميع مواطنيها".

وأضافت إن "القيم الديمقراطية كانت.. ويجب أن تظل سمة مميزة للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية، وهو ما ظهر جليا في النقاش الذي أجراه الرئيس في الآونة الأخيرة مع رئيس الوزراء نتنياهو".

كما قالت إن "الضوابط والتوازنات تزيد المجتمعات الديمقراطية قوة وأي تعديلات جوهرية على النظام الديمقراطي يجب أن تتم بأوسع قاعدة ممكنة من الدعم الشعبي".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أقال وزير الدفاع يوآف غالانت، بعد يوم من دخول هذا الأخير في خلاف مع الحكومة، إثر تصريحاته التي طالب فيها بوقف خطة أثارت جدلا وانقساما بشأن تعديل النظام القضائي في البلاد.

وبعد نحو ثلاثة أشهر من تشكيله للحكومة، دخل ائتلاف نتنياهو المؤلف من أحزاب قومية ودينية في مأزق بسبب الانقسامات القوية حول خطط التعديلات القضائية.

يذكر أن حزمة التعديلات المقترحة ستشدد السيطرة السياسية على التعيينات القضائية، ما يمنح السلطة التنفيذية حرية واسعة في تعيين قضاة المحكمة العليا في البلاد.

فرانس24/رويترز

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